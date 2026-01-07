Chivu: "Non è facile giocare contro un blocco basso ma abbiamo avuto un grande atteggiamento"

Cristian Chivu ha voluto sottolineare l'importanza della prestazione dei giocatori dell'Inter nella vittoria di Parma: "Non è mai semplice giocare in Serie A, devi sempre dimostrare qualcosa contro squadre difficili, in uno stadio come questo, in condizioni climatiche come queste. Abbiamo cercato di essere dominanti e non era facile contro una squadra chiusa, abbiamo provato con i cross e i tiri da fuori e la vittoria e l'atteggiamento sono stati eccezionali".