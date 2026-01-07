Logo SportMediaset

INTER

Chivu: "Non è facile giocare contro un blocco basso ma abbiamo avuto un grande atteggiamento"

L'allenatore nerazzurro ha commentato la vittoria dei suoi a Parma

07 Gen 2026 - 23:46
Cristian Chivu ha voluto sottolineare l'importanza della prestazione dei giocatori dell'Inter nella vittoria di Parma: "Non è mai semplice giocare in Serie A, devi sempre dimostrare qualcosa contro squadre difficili, in uno stadio come questo, in condizioni climatiche come queste. Abbiamo cercato di essere dominanti e non era facile contro una squadra chiusa, abbiamo provato con i cross e i tiri da fuori e la vittoria e l'atteggiamento sono stati eccezionali".

"Le statistiche ci danno ragione? - ha proseguito - Non contano, conta l'atteggiamento, la voglia, l'ambizione di portare avanti una stagione in cui non ci sono partite facili. In Serie A ci sono sempre insidie dietro l'angolo. Ci sono sempre problematiche contro un blocco basso. Contro il Parma, per esempio, Pellegrino sa far salire la squadra e poi c'è la velocità di Valeri, Ondrejka e Oristanio. Siamo stati bravi a concedere poche ripartenze, anche se potevamo essere più qualitativi sui cross".

"Abbiamo lavorato bene sulle preventive con Akanji, che è importante così come Bisseck e anche Carlos che sono bravi a tappare i buchi e le eventuali ripartenze. Contro un blocco basso bisogna sempre avere attenzione, pazienza, girare palla da una parte all'altra", ha concluso Chivu. 

Dimarco apre, Thuram chiude: l'Inter vince a Parma e manda il Napoli a -4 prima dello scontro diretto

chivu
parma-inter

