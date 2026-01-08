Logo SportMediaset

match delicato

Inter-Napoli, rebus arbitro: Doveri in pole position. Precedenti e polemiche

Inter-Napoli: chi arbitrerà? L'indiscrezione per il big match. I precedenti e le polemiche su Dumfries e McTominay

di Stefano Fiore
08 Gen 2026 - 09:23

Altra giornata di campionato, altra tornata di polemiche arbitrali soprattutto in Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina. Di certo non il miglior viatico verso il ventesimo turno della Serie A 2025/26 che culminerà, domenica sera, con Inter-Napoli: un vero e proprio big match, delicato per chiunque dirigerà la sfida di San Siro.

Inter-Napoli, chi arbitra?

 A proposito: chi sarà l'arbitro del remake scudetto della scorsa stagione? In attesa delle designazioni ufficiali, si può fare qualche ragionamento. Nel turno infrasettimanale non hanno arbitrato Mariani, ma fu il fischietto dell'andata, contestato in campo e poi fermato dall'AIA per il rigore assegnato agli azzurri per il contrasto Mkhitaryan-Di Lorenzo; e poi Sozza, che però è di Milano sebbene dal 2022/23 non ci sia più il vincolo territoriale; e ancora Colombo, che è di Como e può valere il discorso di Sozza. Resta un ultimo nome, che pare proprio quello favorito come svelato domenica scorsa da Graziano Cesari a Pressing: Daniele Doveri.

Napoli-Inter, Doveri e le polemiche

 Bisogna però ricordare che Doveri aveva arbitrato anche Napoli-Inter a marzo 2025, altro scontro scudetto - questa volta ancora più decisivo visto che mancavano due mesi alla fine del campionato - che generò polemiche. In particolare il Napoli si era lamentato per un mano in area nerazzurra di Dumfries su tiro di McTominay senza che fosse fischiato il penalty mentre Simone Inzaghi, al tempo tecnico interista, aveva protestato in campo per un altro episodio con gli stessi protagonisti: un contrasto di McTominay con Dumfries che non aveva portato al rigore.

Doveri, i precedenti con Inter e Napoli

 Doveri, di Roma, ha incrociato in carriera 41 volte il Napoli con un bilancio di 22 vittorie, 12 pari e 7 sconfitte, 38 invece i precedenti con l'Inter (16 vittorie, 12 pari e 10 sconfitte). L'arbitro romano inoltre ha diretto Napoli-Inter già cinque volte: una vittoria per parte e tre pareggi, con un rigore a testa assegnato.

