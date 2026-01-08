Inter-Napoli, rebus arbitro: Doveri in pole position. Precedenti e polemiche

A proposito: chi sarà l'arbitro del remake scudetto della scorsa stagione? In attesa delle designazioni ufficiali, si può fare qualche ragionamento. Nel turno infrasettimanale non hanno arbitrato Mariani, ma fu il fischietto dell'andata, contestato in campo e poi fermato dall'AIA per il rigore assegnato agli azzurri per il contrasto Mkhitaryan-Di Lorenzo; e poi Sozza, che però è di Milano sebbene dal 2022/23 non ci sia più il vincolo territoriale; e ancora Colombo, che è di Como e può valere il discorso di Sozza. Resta un ultimo nome, che pare proprio quello favorito come svelato domenica scorsa da Graziano Cesari a Pressing: Daniele Doveri.