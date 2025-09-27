Logo SportMediaset
Lautaro nella storia dell’Inter: quinto bomber di sempre in Serie A

Con la rete al Cagliari l'attaccante argentino raggiunge un altro traguardo

27 Set 2025 - 23:09
10 foto

Con il gol segnato al Cagliari (il 12esimo in altrettante partite contro i sardi), Lautaro Martinez ha scritto una pagina della sua storia personale e anche di quella dell’Inter. La rete segnata di testa a Caprile è infatti la numero 117 in Serie A per il Toro, che è ora il 5° miglior marcatore in campionato della storia dei nerazzurri superando anche Sandro Mazzola. "Vittoria meritata, abbiamo giocato con qualità. Sono anni che lottiamo per vincere e sono sempre tutti pronti ad attaccare l'Inter ma questo gruppo è sano e lotta" ha detto Lautaro dopo il match.

"Venire a giocare a Cagliari è sempre difficile. Un campo piccolo, con la gente che si fa sentire. Ma l'importante era scendere in campo con l'atteggiamento giusto. Abbiamo parlato tanto, abbiamo analizzato tanto questa squadra ma credo che siamo usciti giustamente vincitori perchè abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sull'1-0 la gara era ancora aperta, poi abbiamo sviluppato tanta qualità e siamo arrivati al secondo gol per gestire la gara". Così dopo la gara, ai microfoni di Sky, Lautaro Martinez, che da vero capitano ha anche 'protetto' Pio Esposito: "Lo conosciamo dalla Primavera, quando veniva ad allenarsi con noi. Si allena sempre con la testa giusta, si allena al massimo, ascolta, ma dobbiamo, anzi dovete lasciarlo tranquillo. Lui è italiano, è giovane, gli stiamo dietro, è importante per noi e per il calcio italiano, deve crescere tanto, ma sta già dimostrando di avere tanto valore".

lautaro
inter
bomber
serie a

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

