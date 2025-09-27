Lautaro nella storia dell’Inter: quinto bomber di sempre in Serie A

"Venire a giocare a Cagliari è sempre difficile. Un campo piccolo, con la gente che si fa sentire. Ma l'importante era scendere in campo con l'atteggiamento giusto. Abbiamo parlato tanto, abbiamo analizzato tanto questa squadra ma credo che siamo usciti giustamente vincitori perchè abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sull'1-0 la gara era ancora aperta, poi abbiamo sviluppato tanta qualità e siamo arrivati al secondo gol per gestire la gara". Così dopo la gara, ai microfoni di Sky, Lautaro Martinez, che da vero capitano ha anche 'protetto' Pio Esposito: "Lo conosciamo dalla Primavera, quando veniva ad allenarsi con noi. Si allena sempre con la testa giusta, si allena al massimo, ascolta, ma dobbiamo, anzi dovete lasciarlo tranquillo. Lui è italiano, è giovane, gli stiamo dietro, è importante per noi e per il calcio italiano, deve crescere tanto, ma sta già dimostrando di avere tanto valore".