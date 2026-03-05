Inter, quando torna Lautaro Martinez? Il rientro non è lontano, il Toro ha fissato l'obiettivo

Lautaro Martinez contro il Bodo/Glimt, nell'andata del playoff Champions, aveva riportato un risentimento al soleo della gamba sinistra: un infortunio in una zona delicata, in un momento delicato della stagione e che quindi ha consigliato prudenza, nel giocatore come nello staff medico, anche perché la classifica continua a sorridere e non c'era particolare fretta di accelerare. In questi giorni il Toro prosegue con terapie e lavoro personalizzato ma nella sua testa ha già in mente quando rientrare.