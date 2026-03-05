Inter, quando torna Lautaro Martinez? Il rientro non è lontano, il Toro ha fissato l'obiettivo

L'Inter in visita alle vittime dell'incidente di Crans-Montana ricoverate al Niguarda
© inter.it
© inter.it
Come procede il recupero di Lautaro Martinez dopo l'infortunio al soleo della gamba sinistra: il capitano dell'Inter ha in testa una data
Se l'Inter spera di recuperare Ange-Yoan Bonny per il derby, il motivo è piuttosto semplice: alla capolista manca ancora Lautaro Martinez, senza il francese Chivu affronterebbe la sfida al Milan con soli due attaccanti, Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Per quanto riguarda il capitano nerazzurro, i tifosi è meglio che non si facciano troppe illusioni: il rientro è vicino ma non così tanto da vederlo tra i convocati di domenica sera.
Lautaro Martinez contro il Bodo/Glimt, nell'andata del playoff Champions, aveva riportato un risentimento al soleo della gamba sinistra: un infortunio in una zona delicata, in un momento delicato della stagione e che quindi ha consigliato prudenza, nel giocatore come nello staff medico, anche perché la classifica continua a sorridere e non c'era particolare fretta di accelerare. In questi giorni il Toro prosegue con terapie e lavoro personalizzato ma nella sua testa ha già in mente quando rientrare.
Niente derby, dunque, e niente Atalanta: l'idea di Lautaro è di rientrare per Fiorentina-Inter del 22 marzo, giusto prima della sosta per le Nazionali. Un modo anche per poter abbracciare l'Argentina (se giocasse contro i viola la chiamata dell'Albiceleste sarebbe scontata) nell'ultimo test prima dei Mondiali 2026 anche se bisogna ancora capire se, ed eventualmente dove, si giocherà la Finalissima contro la Spagna.
© inter.it
© inter.it