IL RETROSCENA

Caso Bastoni, spunta il labiale di Lautaro a Kalulu: il dettaglio che riaccende la polemica

Il capitano nerazzurro si è accorto immediatamente di quanto era successo: le parole al bianconero per distendere gli animi

17 Feb 2026 - 12:31
videovideo

Non sono bastate più di 48 ore per placare la coda al veleno di Inter-Juventus. Il caso Kalulu continua a tenere banco: dopo le prime parole a caldo, vertici bianconeri e nerazzurri sono tornati sull'episodio rivangando il passato e non risparmiando ulteriori bordate. Oggi però emerge un nuovo, interessantissimo, dettaglio su quanto accaduto in campo.
Dopo il fischio di La Penna e la conseguente seconda ammonizione, Kalulu protesta platealmente provando a convincere l'arbitro della sua innocenza. L'ex Milan, comprensibilmente innervosito per l'ingiustizia subita, ritarda parecchio l'uscita dal rettangolo di gioco scaldando ulteriormente il clima, già bollente, in campo e sugli spalti. Ed è in questo momento che interviene Lautaro Martinez. 

Leggi anche

Moratti, stoccata alla Juve: "Adesso si lamenta e fa la vittima, è un fatto nuovo: la storia non la ricorda così"

"Non è giallo ma ormai ha fischiato"

 Il capitano nerazzurro, contrariamente all'arbitro La Penna, ha capito subito la dinamica del (non) contatto: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato", le parole dell'argentino a Kalulu colte dal Bordocam di Dazn. Lautaro ha capito che Bastoni ha accentuato, ma sa altrettanto bene che il Var non può intervenire in questa fattispecie e quindi il rosso al difensore bianconero non può essere revocato. Una frase dunque che sembra distensiva, tesa a convincere il centrale francese ad abbandonare il campo in fretta per non agitare ulteriormente gli animi. 

Inter-Juventus, le foto del derby d'Italia

1 di 40
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

bastoni
pierre kalulu
espulsione
lautaro martinez
var

Ultimi video

04:28
MCH PARTENZA INTER PER BODO A MALPENSA 17/02 MCH

L'Inter parte per Bodo: dove sono Calhanoglu e Frattesi?

01:00
Moviola di Cagliari-Lecce

La moviola di Cagliari-Lecce

01:46
Atalanta in Champions

Atalanta in Champions

03:09
Allegri verso il Como

Allegri verso il Como

01:52
I segreti del Bodo-Glimt

I segreti del Bodo-Glimt

02:01
Chivu e l'Inter

Chivu e l'Inter, unione da record

02:29
Inter-Juve non si ferma

Inter-Juve non si ferma

01:42
La Penna verso lo stop

La Penna verso lo stop

01:43
Occhio a Osimhen e Icardi

Occhio a Osimhen e Icardi

01:49
Juve alla "McKennie"

Juve alla "McKennie"

02:19
Spalletti a testa alta

Spalletti a testa alta

01:07
MCH BODO GLIMIT AMBIENTE MCH

Inter, ti aspettano gelo e tanta neve: il meteo a Bodo

01:32
DICH ALLEGRI SU GOL MUNTARI DICH

Allegri quattordici anni dopo: "Non abbiamo perso per il caso Muntari"

00:42
DICH ALLEGRI SU COMO DICH

Allegri: "Obiettivo è far risultato"

01:39
DICH ALLEGRI SU BASTONI DICH

Allegri: "Bastoni? Cose che sono sempre successe"

04:28
MCH PARTENZA INTER PER BODO A MALPENSA 17/02 MCH

L'Inter parte per Bodo: dove sono Calhanoglu e Frattesi?

I più visti di Inter

Giuseppe Marotta

Marotta: "Gogna mediatica su Bastoni. Con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni"

La Penna in Inter-Juventus

La Penna denuncia minacce di morte, la polizia gli consiglia di non uscire di casa

Inter-Juve, Bastoni squalificato e Kalulu graziato dalla prova tv? Ecco perché non è possibile

DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

Bastoni, social roventi: simula, fa prendere il rosso a Kalulu ed esulta. Quanti insulti su Instagram!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Haitam Aleesami 
14:52
Bodo, Aleesami shock su Bastoni: "Sono juventino ma ha fatto bene"
13:32
Giudice Sportivo, Comolli squalificato fino al 31 marzo: "Cercava contatto fisico con La Penna"
13:22
Genoa, ripresa allenamenti di domani al Signorini aperta ai tifosi
12:07
Milan, Allegri sul caso Bastoni: "Cose sempre successe nel calcio"
11:37
Lotito pensa al futuro della Lazio: "Lavoro per renderla immortale"