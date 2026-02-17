Caso Bastoni, spunta il labiale di Lautaro a Kalulu: il dettaglio che riaccende la polemica

Non sono bastate più di 48 ore per placare la coda al veleno di Inter-Juventus. Il caso Kalulu continua a tenere banco: dopo le prime parole a caldo, vertici bianconeri e nerazzurri sono tornati sull'episodio rivangando il passato e non risparmiando ulteriori bordate. Oggi però emerge un nuovo, interessantissimo, dettaglio su quanto accaduto in campo.

Dopo il fischio di La Penna e la conseguente seconda ammonizione, Kalulu protesta platealmente provando a convincere l'arbitro della sua innocenza. L'ex Milan, comprensibilmente innervosito per l'ingiustizia subita, ritarda parecchio l'uscita dal rettangolo di gioco scaldando ulteriormente il clima, già bollente, in campo e sugli spalti. Ed è in questo momento che interviene Lautaro Martinez.