Caso Bastoni, spunta il labiale di Lautaro a Kalulu: il dettaglio che riaccende la polemica

Inter-Juventus, le foto del derby d'Italia
© Getty Images
© Getty Images
Il capitano nerazzurro si è accorto immediatamente di quanto era successo: le parole al bianconero per distendere gli animi
Non sono bastate più di 48 ore per placare la coda al veleno di Inter-Juventus. Il caso Kalulu continua a tenere banco: dopo le prime parole a caldo, vertici bianconeri e nerazzurri sono tornati sull'episodio rivangando il passato e non risparmiando ulteriori bordate. Oggi però emerge un nuovo, interessantissimo, dettaglio su quanto accaduto in campo.
Dopo il fischio di La Penna e la conseguente seconda ammonizione, Kalulu protesta platealmente provando a convincere l'arbitro della sua innocenza. L'ex Milan, comprensibilmente innervosito per l'ingiustizia subita, ritarda parecchio l'uscita dal rettangolo di gioco scaldando ulteriormente il clima, già bollente, in campo e sugli spalti. Ed è in questo momento che interviene Lautaro Martinez.
Il capitano nerazzurro, contrariamente all'arbitro La Penna, ha capito subito la dinamica del (non) contatto: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato", le parole dell'argentino a Kalulu colte dal Bordocam di Dazn. Lautaro ha capito che Bastoni ha accentuato, ma sa altrettanto bene che il Var non può intervenire in questa fattispecie e quindi il rosso al difensore bianconero non può essere revocato. Una frase dunque che sembra distensiva, tesa a convincere il centrale francese ad abbandonare il campo in fretta per non agitare ulteriormente gli animi.
© Getty Images
© Getty Images