Tennis, Indian Wells: l'avversario di Sinner è il qualificato ceco Svrcina

05 Mar 2026 - 11:39
Sarà il ceco Dalibor Svrcina, n. 109 Atp, il primo avversario di Jannik Sinner ad Indian Wells, dove nelle quattro precedenti partecipazioni l'altoatesino ha raggiunto per due volte le semifinali, nel 2023 e nel 2024, sempre stoppato da Carlos Alcaraz. Svrcina si è guadagnato il confronto con Sinner partendo dalle qualificazioni e superando al primo turno del tabellone il favorito Duckworth in due set (6-2 6-4) dimostrando di essere in ottime condizioni di forma. Complice anche la prematura uscita a Doha, il n.2 due del mondo è arrivato in California per tempo e dallo scorso week-end si sta allenando sui campi dell'Indian Wells Tennis Garden, sotto la supervisione di coach Darren Cahill, per prendere confidenza con il cemento californiano. Il 24enne di Sesto Pusteria, secondo favorito del seeding, entrerà in gara domani direttamente al secondo turno come tutte le 32 teste di serie, contro il tennista ceco mai affrontato prima in carriera.

