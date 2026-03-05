serie b

Follia a Carrara, Rocchi aggredito dai tifosi: scortato dalla polizia. Il video

Clima teso allo Stadio dei Marmi durante Carrarese-Catanzaro: Gianluca Rocchi contestato e scortato fuori dalla polizia dopo il finale shock

Serata di ordinaria follia allo Stadio dei Marmi, dove il pareggio acciuffato in extremis dal Catanzaro ha scatenato un vero e proprio assedio ai danni di Gianluca Rocchi. Il designatore dell’Aia, presente in tribuna per osservare l’operato dei suoi fischietti, è finito nel mirino della furia dei sostenitori della Carrarese, inferociti per la gestione del finale di gara e, in particolare, per quel rigore fatto ribattere nel recupero che ha fissato il 3-3. Tra urla e il gesto provocatorio del lancio di banconote, la tensione è salita a livelli di guardia, trasformando la contestazione verbale in un potenziale scontro fisico evitato solo dal tempestivo intervento della polizia. Il capo degli arbitri ha così dovuto abbandonare l’impianto scortato dalle forze dell’ordine, lasciando dietro di sé il clima incandescente di una piazza che si è sentita tradita proprio sotto gli occhi del loro massimo esponente.

