Addio a Rosario Di Vincenzo: morto lo storico portiere di Inter e Samp

Il calcio piange Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, leggenda di Inter, Sampdoria e Genoa. Scopri la carriera e i successi del portiere ligure scomparso a 84 anni.

05 Mar 2026 - 10:00
Rosario Di Vincenzo © Wikipedia

Rosario Di Vincenzo © Wikipedia

Il mondo del calcio saluta una delle sue icone più trasversali: Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo si è spento a Genova all'età di 84 anni. Nato nel capoluogo ligure nel 1941, Di Vincenzo è stato capace di unire idealmente le due sponde della Lanterna, avendo difeso i pali sia del Genoa che della Sampdoria, dove fu storico vice di Massimo Cacciatori prima di dedicarsi alla crescita dei giovani come preparatore. Nel suo palmarès restano scolpiti i trionfi leggendari con la "Grande Inter", con cui conquistò una Coppa dei Campioni e due scudetti, ma è tra i campi di Lazio, Entella e Imperia che ha cementato il suo legame indissolubile con lo sport. 

Rosario Di Vincenzo
10:00
Addio a Rosario Di Vincenzo: morto lo storico portiere di Inter e Samp