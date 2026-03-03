Iran, si tratta per eventuale spostamento da Doha di Argentina-Spagna

03 Mar 2026 - 10:23

"Si sta trattando a diversi livelli, la prima speranza e' che si fermi la guerra. Ma in caso contrario, bisognare giocare in altra sede": cosi' il ct della Spagna, De La Fuente, ha parlato del rischio spostamento della finalissima Argentina-Spagna, in programma a Doha il prossimo 27 marzo. Il bombardamento dell'Iran e la risposta di Teheran hanno spinto tra l'altro il Qatar a fermare tutte le partite di calcio, di qui i dubbi sulla posbilita0' di giocare tra 20 giorni la partita tra i campioni del monde e il campioni d'Europa. Secondo i media spagnoli, le sedi possibili sono Miami o le grandi capitali europee: Londra, Madrid, Roma o Parigi.

SRV RULLO ROMA, INCUBO SCONTRI DIRETTI 2/3 SRV

Como-Inter: martedì 3 marzo alle 21.00 su Canale 5

13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

MCH ESTUDIANTES-VELEZ 0-1 MCH

Estudiantes-Velez 0-1: gli highlights

MCH INDEPENDIENTE RIVADAVIA-RIVER PLATE 1-1 MCH

Independiente Rivadavia-River Plate 1-1: gli higlights

MCH GIL VICENTE-BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica di Mou vince in trasferta e tiene aperto il campionato

Udinese-Fiorentina 3-0: gli highlights

Pisa-Bologna 0-1: gli highlights

SRV RULLO SUPERMOVIOLA UDINESE-FIORENTINA 2/3

La Supermoviola di Udinese-Fiorentina

SRV RULLO SUPERMOVIOLA PISA-BOLOGNA 2/3 SRV OKK

La Supermoviola di Pisa-Bologna: Feliciani, manca qualche fischio

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

SRV RULLO NAPOLI, ORA CONTE PUò SCEGLIERE

Conte ritrova il "vero" Napoli: il tempo dei rientri

SRV RULLO INTER: ZIELINSKI L'UOMO IN PIU (CON ITW) 2/3 (MUSICATO) OK

Inter, esclusiva Zielinski: "Tutto per il 'doblete'. E il derby..."

SRV RULLO MILAN, LA "RESISTENZA" DI LEAO 2/3 SRV

Milan, derby o mai più

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

SRV RULLO ROMA, INCUBO SCONTRI DIRETTI 2/3 SRV

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH GASPERINI PRE JUVENTUS DICH

Roma, Gasperini: "Io e Spalletti allenatori simili. La Juve è stata una grande palestra"

DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST INT-GE 28/2 DICH

Carlos Augusto: "Abbiamo dimostrato la forza del gruppo dopo la Champions"

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

11:24
Fiorentina, esordio-incubo per Rugani: sbaglia su ogni gol dell'Udinese, le scuse di Vanoli
11:18
Gerry Cardinale al derby: stadio e Nba Europe nel futuro del Milan
10:33
Vlahovic torna per la Champions: la Juventus ritrova il suo leader
10:23
Iran, si tratta per eventuale spostamento da Doha di Argentina-Spagna
23:36
Udinese, Runjaic: "Non era facile, tolta pressione dalle spalle. Davis è unico per noi"