Iran, si tratta per eventuale spostamento da Doha di Argentina-Spagna

"Si sta trattando a diversi livelli, la prima speranza e' che si fermi la guerra. Ma in caso contrario, bisognare giocare in altra sede": cosi' il ct della Spagna, De La Fuente, ha parlato del rischio spostamento della finalissima Argentina-Spagna, in programma a Doha il prossimo 27 marzo. Il bombardamento dell'Iran e la risposta di Teheran hanno spinto tra l'altro il Qatar a fermare tutte le partite di calcio, di qui i dubbi sulla posbilita0' di giocare tra 20 giorni la partita tra i campioni del monde e il campioni d'Europa. Secondo i media spagnoli, le sedi possibili sono Miami o le grandi capitali europee: Londra, Madrid, Roma o Parigi.