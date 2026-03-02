Il derby vita o morte? Per altri, non per l'Inter. E Chivu si gioca (anche) la Coppa Italia, il Milan può attendere

E' ancora una vigilia, un'altra. Con l'Inter va così (almeno per ora, poi dalle prossime settimane cambierà). Ma tant'è, al momento è ancora così. Se Allegri ha una settimana piena, intera, comoda per preparare il suo derby, vita o morte come qualcuno ha detto, Chivu no. Perché se per Chivu non c'è innanzitutto alcuna pena capitale all'orizzonte c'è invece nell'immediato da affrontare una semifinale di Coppa Italia con il Como prima di incrociare il Milan: un merito, sia chiaro, non un peso, perché è di certo un merito se l'Inter gioca ancora su due fronti a differenza della concorrenza. Il terzo fronte lo ha lasciato settimana scorsa, è vero - apriti cielo! - però l'Inter sola ha ancora due trofei da giocarsi: ben vengano allora le vigilie e i conseguenti impegni. Al +10 da difendere in campionato, mantenendolo o incrementandolo, il tecnico nerazzurro metterà testa da mercoledì mattina allora. Prima, lui e l'Inter, hanno Fabregas e il Como da affrontare: sfida sui 180 minuti, quindi con la possibilità di ragionare e fare calcoli, volendo.