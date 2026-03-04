Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"
Il tecnico dell'Atalanta premia la voglia della formazione orobica di agguantare il pesantissimo pareggio contro la Lazio.
"Abbiamo fatto una buonissima partita. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per sbloccarla, dovevamo essere più incisivi negli ultimi metri ed è ciò che ci è mancato. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione dopo essere andati sotto due volte, il pareggio è il risultato giusto". Così il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino dopo il 2-2 in rimonta sulla Lazio all'Olimpico nella semfinale di andata di Coppa Italia. "Al ritorno la partita sarà aperta, ci teniamo ad andare in finale, prendiamoci l’ottima prestazione di stasera e andiamo avanti. Stare in lotta in tre competizioni è motivo d’orgoglio ma anche stancante, adesso bisogna recuperare le energie".