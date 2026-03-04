ATALANTA

Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

Il tecnico dell'Atalanta premia la voglia della formazione orobica di agguantare il pesantissimo pareggio contro la Lazio.

04 Mar 2026 - 23:08
05:33 
"Abbiamo fatto una buonissima partita. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per sbloccarla, dovevamo essere più incisivi negli ultimi metri ed è ciò che ci è mancato. Nel secondo tempo mi è piaciuta la reazione dopo essere andati sotto due volte, il pareggio è il risultato giusto". Così il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino dopo il 2-2 in rimonta sulla Lazio all'Olimpico nella semfinale di andata di Coppa Italia. "Al ritorno la partita sarà aperta, ci teniamo ad andare in finale, prendiamoci l’ottima prestazione di stasera e andiamo avanti. Stare in lotta in tre competizioni è motivo d’orgoglio ma anche stancante, adesso bisogna recuperare le energie".

