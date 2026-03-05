Vlahovic torna ad allenarsi in gruppo: l'arma Juve per la corsa Champions
L'attaccante serbo punta la convocazione contro il Pisa
Alla Continassa ieri è stato un giorno importante, quello del ritorno in gruppo, per la prima volta dal giorno del suo infortunio, di Dusan Vlahovic, che ha lavorato insieme ai compagni anche se in modo parziale. Un segnale evidente di come la condizione del centravanti serbo sia in netto miglioramento, dopo lo stop risalente allo scorso 29 novembre. A sottolineare la sorta di countdown in vista di un rientro imminente, il suo agente Darko Ristic ha pubblicato su Instagram un'immagine di Vlahovic con alle spalle una clessidra.
Oltre 3 mesi dopo l'infortunio Dusan è di nuovo pronto. I prossimi allenamenti serviranno per farlo lavorare integralmente con i compagni per migliorare la condizione fisica dopo il lungo stop. Vlahovic, comunque, potrebbe addirittura essere convocato per la sfida che la squadra di Spalletti giocherà contro il Pisa sabato 7 marzo.
Potrebbe intanto essere aggregato alla squadra in attesa che la condizione migliori per portarlo a essere nuovamente titolare sul campo. Sempre attendendo le novità di mercato che riguardano la possibilità di un rinnovo.