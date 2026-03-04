Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"

"Soddisfatti per al prestazione, di alto livello contro una squadra forte. Siamo un po' rammaricati per il risultato, ma siamo dentro la partita e andremo là a giocarci la qualificazione. Se la facciamo come stasera, possiamo riuscirci". Così Maurizio Sarri dopo il pari dell'Olimpico nella semifinale di andata di Coppa Italia: "La squadra ogni tanto dà segnali di competitività: serve più continuità, ma servono anche più giocatori disponibili - ha detto il tecnico - Servirebbero attaccanti che ci garantiscano più gol ma quest'anno non li abbiamo avuti per vari motivi. Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, la rosa è da riequilibrare".