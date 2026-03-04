Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"
L'allenatore della Lazio guarda già avanti, verso la semifinale di ritorno contro l'Atalanta dopo il 2-2 di Roma.
"Soddisfatti per al prestazione, di alto livello contro una squadra forte. Siamo un po' rammaricati per il risultato, ma siamo dentro la partita e andremo là a giocarci la qualificazione. Se la facciamo come stasera, possiamo riuscirci". Così Maurizio Sarri dopo il pari dell'Olimpico nella semifinale di andata di Coppa Italia: "La squadra ogni tanto dà segnali di competitività: serve più continuità, ma servono anche più giocatori disponibili - ha detto il tecnico - Servirebbero attaccanti che ci garantiscano più gol ma quest'anno non li abbiamo avuti per vari motivi. Ci siamo trovati spesso in difficoltà in molti ruoli, la rosa è da riequilibrare".
Poi sulla protesta dei tifosi che nonostante l'importanza del match hanno scelto di non entrare all'Olimpico: "La squadra purtroppo si sta abituando a questo tipo di situazione dentro lo stadio. Brutto a dirsi, situazione veramente triste. Anche stasera rimane la sensazione che, se fossero stati 45.000, la potevamo portare in fondo".