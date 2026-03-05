lazio

Sarri risponde a Lotito: "Io blocco le cessioni?!? Non ne sapevo niente…"

La risposta del tecnico alle parole del presidente sul mercato trapelate dopo una telefonata con un tifoso biancoceleste

05 Mar 2026 - 08:31
00:11 
videovideo

Maurizio Sarri, dopo Lazio-Atalanta di Coppa Italia, ha anche parlato dei rinnovi dei giocatori in scadenza: "Bisognerebbe chiedere alla società, non credo ci siano trattative in corso ma è solo una sensazione. Se la società prende una posizione come fatto a gennaio dipende da loro, hanno detto che facevano loro", mentre a chi chiede se abbia bloccato la cessione di Noslin risponde che "il presidente ha detto che faceva lui il mercato e poi io blocco le cessioni? Non ne sapevo niente, ma non è importante".

Il riferimento è a una conversazione telefonica che Lotito ha avuto con un tifoso, che poi l'ha resa pubblica: "(Sarri, ndr) ha bloccato le cessioni di Noslin e Belahyane e poi non li fa giocare, Maldini l'ho preso per fare l'esterno sinistro e gli fa fare il centravanti".

sarri
lotito
telefonata
mercato

Ultimi video

01:53
87' | Gol di Pasalic (Lazio-Atalanta 2-1)

Pasalic la combina grossa, Dia non perdona: 2-1 Lazio

00:11
DICH SARRI SU MERCATO PER SITO 4/3 OK DICH

Sarri risponde a Lotito: "Io blocco le cessioni?!? Non ne sapevo niente…"

10:34
Palladino: "Chance per la finale? 50 e 50"

Palladino: "Chance per la finale? 50 e 50"

08:05
Sarri: "Giocato alla pari con una big"

Sarri: "Giocato alla pari con una big"

05:21
Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"

Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"

32:00
Postpartita | Coppa Italia | 4 marzo

Postpartita | Coppa Italia | 4 marzo

00:22
Viviano e Pazzini: "Palladino ha empatia e coraggio"

Viviano e Pazzini: "Palladino ha empatia e coraggio"

00:41
Tacchinardi: "Massimo rispetto per i tifosi della Lazio"

Tacchinardi: "Massimo rispetto per i tifosi della Lazio"

01:59
Musah: "Voglio essere importante"

Musah: "Voglio essere importante"

02:18
Cataldi: "Ci mancano i nostri tifosi"

Cataldi: "Ci mancano i nostri tifosi"

01:45:42
Lazio-Atalanta: partita integrale

Lazio-Atalanta: partita integrale

01:42
Dia e Zaccagni: "Peccato per il finale di gara"

Dia e Zaccagni: "Peccato per il finale di gara"

05:33
Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

03:26
Lazio-Atalanta 2-2, si decide tutto al ritorno

Lazio-Atalanta 2-2, si decide tutto al ritorno

01:35
90' | Gol di Musah (Lazio-Atalanta 2-2)

Musah beffa la Lazio e regala il pari all'Atalanta

01:53
87' | Gol di Pasalic (Lazio-Atalanta 2-1)

Pasalic la combina grossa, Dia non perdona: 2-1 Lazio

I più visti di Coppa Italia

Chivu: "Lautaro? Mancherà ancora per un po', faremo di necessità virtù"

Chivu: "Lautaro? Mancherà ancora per un po', faremo di necessità virtù"

Como-Inter 0-0, poche occasioni, tutto rimandato al ritorno

Como-Inter 0-0, poche occasioni, tutto rimandato al ritorno

Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

13 DICH FABREGAS PER TG 3/3 DICH

Fabregas carica: "Voglio una bolgia, come la Bombonera"

Il derby vita o morte? Per altri, non per l'Inter. E Chivu si gioca prima (anche) la Coppa Italia...

Bastoni ancora nel mirino, Fabregas lo difende: "Fischiato perché è nell'Inter, va protetto"