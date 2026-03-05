Sarri risponde a Lotito: "Io blocco le cessioni?!? Non ne sapevo niente…"

Maurizio Sarri, dopo Lazio-Atalanta di Coppa Italia, ha anche parlato dei rinnovi dei giocatori in scadenza: "Bisognerebbe chiedere alla società, non credo ci siano trattative in corso ma è solo una sensazione. Se la società prende una posizione come fatto a gennaio dipende da loro, hanno detto che facevano loro", mentre a chi chiede se abbia bloccato la cessione di Noslin risponde che "il presidente ha detto che faceva lui il mercato e poi io blocco le cessioni? Non ne sapevo niente, ma non è importante".