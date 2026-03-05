Douglas Luiz, tacco alla Crespo: l'ex Juve torna al gol dopo due anni

Douglas Luiz torna al gol dopo due anni con una magia di tacco in Aston Villa-Chelsea. Ma i Blues rimontano e vincono 4-1: cronaca e dettagli del match.

05 Mar 2026 - 11:21

Al Villa Park è tornata a brillare la stella di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, rientrato all'Aston Villa dopo la parentesi alla Juventus, ha rotto un digiuno dal gol lungo oltre due anni con una prodezza d'autore: un bel colpo di tacco su invito dell'ex romanista Leon Bailey che ha sbloccato la sfida contro il Chelsea. Una rete dal sapore tutto italiano, nata dall'asse tra due vecchie conoscenze della Serie A, che ha illuso i tifosi dei Villans prima della prepotente reazione dei Blues. Nonostante la magia del brasiliano, infatti, il Chelsea ha poi dilagato imponendosi con un netto 4-1, un risultato pesante che rilancia le ambizioni Champions della squadra di Maresca e lascia a Douglas Luiz solo la soddisfazione personale per un ritorno al gol tanto atteso quanto spettacolare.

