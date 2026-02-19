DR 6: si rinnova, partendo dal nome
Un suv premium con tanti contenuti tecnologici e una grande facilità di utilizzo.
DR 6: perde quel “punto zero”, della generazione precedente, per rendere tutto più facile. Dal nome, all’esperienza di guida. Ha pure una nuova definizione: “premium voyager suv”, con una bella personalità valorizzata anche dalla nostra versione “Collection”, in tinta opaca, lettering e modanature in nero lucido. Un suv capace di unire stile - premium - tecnologia evoluta e massimo comfort. Senza rinunciare alla praticità di utilizzo, nonostante le dimensioni piuttosto generose.
4 metri e 55 centimetri di lunghezza, con un passo di 2 metri e 37 cm: lo spazio certamente non manca ed è uno fra i punti di forza di DR 6. Un abitacolo ricco di contenuti, con materiali di ottima qualità, soft touch - pomello del cambio come un gioiello - e tantissimo comfort. Dai sedili in eco-pelle regolabili elettricamente, riscaldati o ventilati, luci ambiente multicolore, in base all’umore degli occupanti, con il tetto panoramico che è un valore aggiunto e riempie l’abitacolo di luce naturale.
Tutto è pensato per il benessere a bordo… Con una bella presenza su strada messa in risalto anche dai cerchi da 19 pollici.
Comfort valorizzato anche da un ecosistema tecnologico completo, intuitivo e di livello premium. Un doppio display senza soluzione di continuità da oltre 12 pollici, un po’ il ponte di comando di DR 6. Connessione e ricarica wireless per smartphone e tante prese USB, con clima bi-zona e persino la scelta di tre profumazioni d’ambiente.
Il cuore pulsante della nostra DR 6 è il motore 1.600 benzina bi-fuel con l’aggiunta e il supporto del GPL, per una potenza complessiva di 129 CV, abbinato al cambio automatico a sette marce. Una soluzione pensata per avere maggiore autonomia.
Un motore fluido, reattivo e anche silenzioso; il giusto compromesso per l’utilizzo quotidiano e per i viaggi anche più lunghi. Con consumi contenuti.
Completa la lista degli ADAS, con guida assistita evoluta grazie anche alla telecamera panoramica a 540° che consente una visuale completa ed esaustiva. A tutto vantaggio della sicurezza.