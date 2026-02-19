DR 6: si rinnova, partendo dal nome

4 metri e 55 centimetri di lunghezza, con un passo di 2 metri e 37 cm: lo spazio certamente non manca ed è uno fra i punti di forza di DR 6. Un abitacolo ricco di contenuti, con materiali di ottima qualità, soft touch - pomello del cambio come un gioiello - e tantissimo comfort. Dai sedili in eco-pelle regolabili elettricamente, riscaldati o ventilati, luci ambiente multicolore, in base all’umore degli occupanti, con il tetto panoramico che è un valore aggiunto e riempie l’abitacolo di luce naturale.