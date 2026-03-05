A Gattuso non interessano i fischi a Bastoni: non ha mai pensato di rinunciare al difensore

Alessandro Bastoni continua a essere protagonista, suo malgrado, di ogni giornata di Serie A. Inter-Juventus è finita da un bel po' ma i fischi lo accompagnano ogni volta che tocca palla. E' successo a Lecce in campionato e a Como in Coppa Italia. Si è salvato a Glimt (ai norvegesi non interessano le polemiche del calcio italiano) e, ovviamente, nelle partite a San Siro, dove è stato coccolato dai suoi tifosi. Ora arriva il derby, con il Milan in casa, ed è facile immaginare che non sarà una passeggiata. Certo, chi vive di calcio queste cose le mette in conto, ma con lo strapotere dei social le gogne mediatiche sono destinate a durare di più.