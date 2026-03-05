Fenerbahce, Domenico Tedesco in ospedale per un'infezione: come sta

Il Fenerbahce vince senza allenatore. Come contro l'Antalyaspor, Domenico Tedesco non ha guidato i suoi nella sfida contro il Gaziantep (poi vinta 4-0) in Coppa di Turchia a causa di una severa infezione che lo ha costretto a un temporaneo stop forzato. Il club di Istanbul, attraverso una nota ufficiale, ha rassicurato i tifosi confermando che l'ex ct del Belgio è già sotto cure specifiche, e ha affidato nel frattempo la panchina al vice Zeki Murat Göle. Nonostante la doppia assenza, l'allarme sembra destinato a rientrare rapidamente: lo staff medico conta infatti di rimettere il tecnico al timone della squadra già per il prossimo weekend, in tempo per la delicata trasferta di campionato contro il Samsunspor.