Fenerbahce, Domenico Tedesco in ospedale per un'infezione: come sta

Domenico Tedesco assente in panchina anche contro il Gaziantep in Coppa di Turchia. Ecco le condizioni del tecnico e quando è previsto il suo rientro.

05 Mar 2026 - 10:26

Il Fenerbahce vince senza allenatore. Come contro l'Antalyaspor, Domenico Tedesco non ha guidato i suoi nella sfida contro il Gaziantep (poi vinta 4-0) in Coppa di Turchia a causa di una severa infezione che lo ha costretto a un temporaneo stop forzato. Il club di Istanbul, attraverso una nota ufficiale, ha rassicurato i tifosi confermando che l'ex ct del Belgio è già sotto cure specifiche, e ha affidato nel frattempo la panchina al vice Zeki Murat Göle. Nonostante la doppia assenza, l'allarme sembra destinato a rientrare rapidamente: lo staff medico conta infatti di rimettere il tecnico al timone della squadra già per il prossimo weekend, in tempo per la delicata trasferta di campionato contro il Samsunspor.

Ultimi video

05:33
Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

01:34
MCH AMBURGO-BAYER LEVERKUSEN 0-1 MCH

Leverkusen di misura ad Amburgo: la zona Champions si avvicina

00:26
MCH VLAHOVIC TORNA AD ALLENARSI MCH

Vlahovic torna ad allenarsi in gruppo: l'arma Juve per la corsa Champions

00:30
MCH ROCCHI CONTESTATO MCH

Gli insulti, le banconote e l'arrivo della polizia: il VIDEO della folle aggressione a Rocchi

00:11
DICH SARRI SU MERCATO PER SITO 4/3 OK DICH

Sarri risponde a Lotito: "Io blocco le cessioni?!? Non ne sapevo niente…"

10:34
Palladino: "Chance per la finale? 50 e 50"

Palladino: "Chance per la finale? 50 e 50"

08:05
Sarri: "Giocato alla pari con una big"

Sarri: "Giocato alla pari con una big"

05:21
Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"

Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"

32:00
Postpartita | Coppa Italia | 4 marzo

Postpartita | Coppa Italia | 4 marzo

00:22
Viviano e Pazzini: "Palladino ha empatia e coraggio"

Viviano e Pazzini: "Palladino ha empatia e coraggio"

00:41
Tacchinardi: "Massimo rispetto per i tifosi della Lazio"

Tacchinardi: "Massimo rispetto per i tifosi della Lazio"

01:59
Musah: "Voglio essere importante"

Musah: "Voglio essere importante"

02:18
Cataldi: "Ci mancano i nostri tifosi"

Cataldi: "Ci mancano i nostri tifosi"

01:45:42
Lazio-Atalanta: partita integrale

Lazio-Atalanta: partita integrale

01:42
Dia e Zaccagni: "Peccato per il finale di gara"

Dia e Zaccagni: "Peccato per il finale di gara"

05:33
Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:47
Openda, di tutto per la Juventus: prova anche il cupping
11:40
Tennis, Indian Wells: l'avversario di Sinner è il qualificato ceco Svrcina
11:21
Douglas Luiz, tacco alla Crespo: l'ex Juve torna al gol dopo due anni
10:26
Fenerbahce, Domenico Tedesco in ospedale per un'infezione: come sta
Rosario Di Vincenzo
10:00
Addio a Rosario Di Vincenzo: morto lo storico portiere di Inter e Samp