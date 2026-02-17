Ex Inter condannato per spaccio di cocaina: "Ne facevo uso, ma non l'ho mai venduta"

"Un milione di dollari per il reggiseno", Jutta Leerdam infiamma ancora Milano-Cortina
Il difensore, visto in Serie A tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000, ha negato le accuse. È ora attesa la presentazione dell’impugnazione contro la sentenza
Arriva una condanna per spaccio per un ex calciatore dell'Inter. Si tratta di Fabio Macellari, difensore visto in Serie A tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 con le maglie di Lecce, Cagliari, Inter e Bologna, è stato condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di 1.800 euro di multa. Il tribunale di Piacenza ha emesso la sentenza nell’ambito di un procedimento nato da un’indagine antidroga condotta nel 2019 dai carabinieri di Bobbio. La condanna riguarda l’ipotesi di spaccio, mentre l’ex difensore è stato assolto da altri due capi d’accusa.
Macellari, oggi cinquantenne, ha ammesso di aver fatto uso di cocaina in passato, negando però di averla mai ceduta a terzi: "Ne facevo uso e ho fatto del male a me stesso, ma mai e poi mai mi sono permesso di cederla". Al termine dell’udienza è stato ricondotto nel carcere delle Novate di Piacenza, dove sta già scontando una pena di cinque anni inflitta dal tribunale di Cagliari per fatti precedenti.
Nel corso dell’udienza aveva reso dichiarazioni spontanee, ribadendo di non aver mai venduto droga. La difesa, rappresentata dall’avvocato Monica Giuppi, ha sostenuto che dall’istruttoria non sarebbero emerse prove di cessioni, evidenziando come l’acquisto fosse legato a una condizione di tossicodipendenza ormai superata. È ora attesa la presentazione dell’impugnazione contro la sentenza.
