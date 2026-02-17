Ex Inter condannato per spaccio di cocaina: "Ne facevo uso, ma non l'ho mai venduta"

Macellari, oggi cinquantenne, ha ammesso di aver fatto uso di cocaina in passato, negando però di averla mai ceduta a terzi: "Ne facevo uso e ho fatto del male a me stesso, ma mai e poi mai mi sono permesso di cederla". Al termine dell’udienza è stato ricondotto nel carcere delle Novate di Piacenza, dove sta già scontando una pena di cinque anni inflitta dal tribunale di Cagliari per fatti precedenti.