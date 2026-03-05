Openda, di tutto per la Juventus: prova anche il cupping

Se vi è capitato di notare quei curiosi cerchi rossastri sulle spalle dei nuotatori olimpici, sappiate che non sono tatuaggi artistici, ma i segni del cupping (o coppettazione). Questa pratica millenaria, derivata dalla medicina tradizionale cinese, è oggi diventata un pilastro della terapia antalgica moderna. Il segreto sta tutto in un "effetto sottovuoto": applicando apposite coppette di vetro sulla cute e rimuovendo l'ossigeno all'interno, si genera una suzione che solleva i tessuti e richiama un massiccio afflusso di sangue.