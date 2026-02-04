Inter, Chivu: "Felice per il passaggio del turno. Mercato sempre bastardo"

Passaggio del turno centrato anche facendo ampio turnover, il romeno però dimostra di fidarsi di tutti i suoi: "Lasciato a casa giocatori importanti? Sappiamo con chi abbiamo a che fare. Sappiamo il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi mesi. In queste partite servono gamba ed energie: le scelte sono state fatte in base a chi oggi ne aveva di più. E sono scelte in ottica delle partite giocate fin ora e di quelle da giocare da qui a fine febbraio. Poi voglio fare i complimenti a Cocchi e Kamate, ma in generale faccio i complimenti a Stefano Vecchi e tutti quelli che stanno lavorando con l'under23. Oggi hanno dimostrato di essere utili anche a noi.