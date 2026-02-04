Napoli: "Perfettamente riuscita operazione al piede sinistro per Di Lorenzo"

Il Napoli ha comunicato questa sera che Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto oggi a intervento chirurgico al piede sinistro: "L'operazione è perfettamente riuscita. Il capitano azzurro inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo". Di Lorenzo ha 'approfittato dello stop forzato dovuto all'infortunio al ginocchio durante il match contro la Fiorentina per risolvere un problema precedente. I tempi di recupero non cambiano