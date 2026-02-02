Petardo Audero, il responsabile è dell'Inter Club San Marino. Marotta: "Non entrerà più a San Siro"
Il tifoso nerazzurro è in ospedale: ha lesioni serie alle falangi di due dita. Marotta: "L'Inter gli impedirà l'ingresso futuro a San Siro"
È un membro dell'Inter Club San Marino il tifoso che a Cremona ha tirato un petardo in campo e colpito a una gamba il portiere della Cremonese Emil Audero. "Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto - si legge nel comunicato dell'Inter Club nerazzurro in questione apparso sui social - Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l'espulsione del club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità".
Il tifoso ha perso falangi a due dita
Il tifoso responsabile del gesto increscioso è intanto piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona e si sarebbe ferito alla mano non durante il lancio del petardo caduto vicino all'estremo difensore, ma nel tentativo di buttare in campo un secondo ordigno, che gli sarebbe esploso in mano. Ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato. Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio. Sembra comunque improbabile che verrà arrestato, sicura invece la denuncia seguita da Daspo.
Marotta: "Mai più a San Siro"
Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, parlando all'Ansa ha comunicato: "Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull’increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà a esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria".