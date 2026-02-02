Petardo Audero, il responsabile è dell'Inter Club San Marino. Marotta: "Non entrerà più a San Siro"

Il tifoso responsabile del gesto increscioso è intanto piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona e si sarebbe ferito alla mano non durante il lancio del petardo caduto vicino all'estremo difensore, ma nel tentativo di buttare in campo un secondo ordigno, che gli sarebbe esploso in mano. Ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato. Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio. Sembra comunque improbabile che verrà arrestato, sicura invece la denuncia seguita da Daspo.