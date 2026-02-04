Youth League, l'Inter batte il Colonia davanti a 50mila spettatori e vola agli ottavi

L'Inter non trema. I ragazzi di Carbone volano gli ottavi di finale di Youth League battendo a domicilio il Colonia 1-3 in una partita all'ultimo respiro. Dopo il vantaggio nerazzurro a inizio ripresa firmato da Bovio, i tedeschi sono riusciti a trovare il pareggio grazie alla rete di Schenten. Poi però, nei minuti finali, i nerazzurri hanno trovato il gol-qualificazione con Zarate. Poi, sull’ultima palla del match, arriva anche il gol della sicurezza di Kukulis. Il lettone appoggia quasi da centrocampo nella porta lasciata sguarnita dal portiere tedesco, salito alla disperata per l’ultimo corner. L'Inter Primavera passa dunque il turno in una partita che, già prima del fischio d'inizio era a suo modo storica. Al RheinEnergieStadion erano infatti presenti 50mila spettatori, pubblico da record per un match di Youth League.