Calvario Pogba: out a tempo indeterminato. Il Monaco lo toglie dalla lista Champions

Arrivato a parametro zero a fine giugno dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping, l'ex giocatore della Juve e del Manchester United ha subito una serie di infortuni che gli hanno impedito di rientrare a pieno titolo in squadra. Di fatto, finora ha giocato solo 30 minuti per il club del Principato, in tre partite di Ligue 1, poi si è infortunato al polpaccio sinistro a metà dicembre e da allora non ha ancora ripreso ad allenarsi da allora. Quando potrà tornare? "Non c'è una risposta chiara a questa domanda - ha risposto Scuro -. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni".