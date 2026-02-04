Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"
Marco Baroni, Allenatore del Torino, si congratula con i suoi giocatori nonostante la sconfitta contro l'Inter.
"Sono soddisfatto della prestazione, nel primo tempo siamo stati ordinati ma un po' troppo passivi. Nel secondo tempo molto bene. Potevamo fare meglio sui gol, ma la squadra è viva, sta bene ed è stata sempre in partita. Avevamo tre ragazzi in campo che hanno fatto 2 allenamenti con la squadra, ma sono soddisfatto della prestazione", così Marco Baroni analizza la sconfitta per 2-1 del suo Torino nei quarti di Coppa Italia contro l'Inter.
Il tecnico granata però non butta via tutto: "Prestazioni che riavvicinano tifosi alla squadra? Assolutamente, dobbiamo dare tutto. Abbiamo iniziato una strada, ci crediamo e tutti insieme dobbiamo cambiare marcia. Questo è il sentimento mio e della squadra. Possiamo fare di più, lo pretendiamo e andremo a cercare".