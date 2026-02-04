Fiorentina: ufficiale Fabio Paratici nuovo direttore sportivo

04 Feb 2026 - 20:14
© fiorentina

© fiorentina

ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione - composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso - gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale. In occasione del suo arrivo il Presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita.”

Ultimi video

01:52
Petardo, la ricostruzione

Petardo, la ricostruzione

04:56
Marotta: "Abbiamo una rosa numerosa e di qualità"

Marotta: "Abbiamo una rosa numerosa e di qualità"

01:31
Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

03:14
Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

05:43
Palladino: "Per noi la Coppa è importante"

Palladino: "Per noi la Coppa è importante"

02:50
Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

01:27
Raimondi: "Nkunku, che reazione! Fullkrug troppo lezioso"

Raimondi: "Nkunku, che reazione! Fullkrug troppo lezioso"

02:22
Callegari: "Milan, numeri da scudetto! E nei due precedenti..."

Callegari: "Milan, numeri da scudetto! E nei due precedenti..."

01:34
Napoli, test per i nuovi

Napoli, Conte mette alla prova i nuovi arrivati

05:43
DICH PALLADINI PRE JUVE PER SITO DICH

Palladino in esclusiva: "Con la Juve sfida affascinante. Per noi un obiettivo"

01:58
I progetti di Gattuso

I progetti di Gattuso

03:14
DICH CARNESECCHI PRE JUVENTUS DICH

Carnesecchi: "Vogliamo passare il turno"

01:29
Darmian 4 mesi dopo

Darmian 4 mesi dopo

01:43
Esclusiva Rabiot

Esclusiva Rabiot

02:20
Voglia di scudetto

Voglia di scudetto

01:52
Petardo, la ricostruzione

Petardo, la ricostruzione

I più visti di Calcio

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

SRV RULLO INTER INFALLIBILE INTER CON LAUTARO E ZIELINSKI 2/2 SRV

L'Inter vuole diventare "grande": Lautaro e Zielinski la guidano

MCH LANCIO PETARDO CURVA INTER - POLIZIA MCH

Il lancio del petardo a Cremona nel video della Polizia

DICH ALLEGRI SU BOLLETTINO DICH

Il bollettino di Allegri: "Questi gli infortunati, gli altri sono vivi... per ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:57
Napoli: "Perfettamente riuscita operazione al piede sinistro per Di Lorenzo"
20:14
Fiorentina: ufficiale Fabio Paratici nuovo direttore sportivo
20:05
Coppa Italia, Inter: Darmian salta la sfida contro il Torino
17:34
Coppa Italia, Torino: contro l'Inter assente anche Casadei
17:15
Verona, Zanzi: "Nessuno ha alzato bandiera bianca, il progetto è a lungo termine"