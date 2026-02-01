Audero a terra colpito da un petardo, la condanna di Marotta: "Gesto insulso". Lautaro: "Chiediamo scusa"

Attimi di paura al 49' di Cremonese-Inter, quando dal settore occupato dai tifosi nerazzurri è piovuto in campo un petardo che è esploso vicino ai piedi del portiere dei padroni di casa, Audero, che si è accasciato al suolo e ci è rimasto qualche minuto. L'arbitro ha momentaneamente interrotto il match, dalla curva nerazzurra si è alzato un coro contro il portiere ("Devi morire") e capitan Lautaro Martinez prima e Chivu poi sono andati a calmare i propri tifosi. Qualche attimo di tensione, ma poi Audero si è rialzato un po' stordito, ha fatto segno di essere in grado di continuare e la partita è ripresa.