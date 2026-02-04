Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: Bonny e Diouf portano i nerazzurri in semifinale

Il primo squillo della partita si registra al 20’, quando Carlos Augusto scheggia la traversa con un potente mancino da fuori area, mentre al 35’ arriva l’1-0: Kamate sfodera una gran giocata sulla destra, seguita da un cross perfetto per Bonny, che inzucca il vantaggio. I nerazzurri tornano poi ad accendersi in avvio di ripresa, raddoppiando al 48’: Thuram entra in area dalla destra e premia l’inserimento di Diouf con un assist no-look che il connazionale trasforma nel 2-0. Il Toro non ci sta e al 57’ accorcia immediatamente le distanze: Kulenovic anticipa l’uscita di Martinez, tradito anche da una leggera deviazione di Carlos Augusto sul cross di Pedersen. I granata tornano a crederci e vanno nuovamente in gol con Prati al 74’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Inter vince allora 2-1 e vola in semifinale: la prossima sfida in Coppa Italia per la squadra di Chivu sarà contro la vincente di Napoli-Como, quarto di finale in programma il 10 febbraio.