Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: Bonny e Diouf portano i nerazzurri in semifinale
Chivu supera il turno anche grazie al debuttante Kamate, autore di un grande assist: Napoli o Como il prossimo avversario
È l’Inter a qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I nerazzurri battono 2-1 il Torino al Brianteo di Monza, impianto che ospita la partita vista l’indisponibilità di San Siro per via dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Nerazzurri e granata tornano ad affrontarsi per la prima volta nella coppa nazionale dal 1991, con Chivu che opta per un ampio turnover: Martinez prende il posto di Sommer tra i pali, mentre il classe 2004 Issiaka Kamate fa il suo debutto a centrocampo, dove si registra anche la prima titolarità del 2007 Matteo Cocchi (aveva già esordito lo scorso anno in Champions League grazie a Simone Inzaghi). In campo dal 1’ pure Diouf, mentre Baroni schiera subito quattro acquisti del mercato invernale come Obrador, Prati, Marianucci e Kulenovic, in coppia con Njie: assente Adams, fermato da un problema muscolare.
LA PARTITA
Il primo squillo della partita si registra al 20’, quando Carlos Augusto scheggia la traversa con un potente mancino da fuori area, mentre al 35’ arriva l’1-0: Kamate sfodera una gran giocata sulla destra, seguita da un cross perfetto per Bonny, che inzucca il vantaggio. I nerazzurri tornano poi ad accendersi in avvio di ripresa, raddoppiando al 48’: Thuram entra in area dalla destra e premia l’inserimento di Diouf con un assist no-look che il connazionale trasforma nel 2-0. Il Toro non ci sta e al 57’ accorcia immediatamente le distanze: Kulenovic anticipa l’uscita di Martinez, tradito anche da una leggera deviazione di Carlos Augusto sul cross di Pedersen. I granata tornano a crederci e vanno nuovamente in gol con Prati al 74’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Inter vince allora 2-1 e vola in semifinale: la prossima sfida in Coppa Italia per la squadra di Chivu sarà contro la vincente di Napoli-Como, quarto di finale in programma il 10 febbraio.
IL TABELLINO
INTER-TORINO 2-1
Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (35’ st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (12’ st Sucic), Diouf, Cocchi (30’ st Bisseck); Thuram (12’ st Lautaro), Bonny (12’ st Esposito). A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci (16’ st Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (16’ st Lazaro), Anjorin (16’ st Ilkhan), Prati, Vlasic, Obrador (41’ st Nkounkou); Kulenovic, Njie (28’ st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All.: Baroni
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 35’ Bonny (I), 3’ st Diouf (I), 11’ st Kulenovic (T)
Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)
Note: 29’ st gol annullato per fuorigioco a Prati (T)