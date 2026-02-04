INTER-TORINO 2-1

Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: Bonny e Diouf portano i nerazzurri in semifinale

Chivu supera il turno anche grazie al debuttante Kamate, autore di un grande assist: Napoli o Como il prossimo avversario

04 Feb 2026 - 23:05
videovideo

È l’Inter a qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I nerazzurri battono 2-1 il Torino al Brianteo di Monza, impianto che ospita la partita vista l’indisponibilità di San Siro per via dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Nerazzurri e granata tornano ad affrontarsi per la prima volta nella coppa nazionale dal 1991, con Chivu che opta per un ampio turnover: Martinez prende il posto di Sommer tra i pali, mentre il classe 2004 Issiaka Kamate fa il suo debutto a centrocampo, dove si registra anche la prima titolarità del 2007 Matteo Cocchi (aveva già esordito lo scorso anno in Champions League grazie a Simone Inzaghi). In campo dal 1’ pure Diouf, mentre Baroni schiera subito quattro acquisti del mercato invernale come Obrador, Prati, Marianucci e Kulenovic, in coppia con Njie: assente Adams, fermato da un problema muscolare.

Leggi anche

L'Inter scopre Kamate: spinta, cross e personalità. È lui il tassello mancante a destra?

LA PARTITA

Il primo squillo della partita si registra al 20’, quando Carlos Augusto scheggia la traversa con un potente mancino da fuori area, mentre al 35’ arriva l’1-0: Kamate sfodera una gran giocata sulla destra, seguita da un cross perfetto per Bonny, che inzucca il vantaggio. I nerazzurri tornano poi ad accendersi in avvio di ripresa, raddoppiando al 48’: Thuram entra in area dalla destra e premia l’inserimento di Diouf con un assist no-look che il connazionale trasforma nel 2-0. Il Toro non ci sta e al 57’ accorcia immediatamente le distanze: Kulenovic anticipa l’uscita di Martinez, tradito anche da una leggera deviazione di Carlos Augusto sul cross di Pedersen. I granata tornano a crederci e vanno nuovamente in gol con Prati al 74’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Inter vince allora 2-1 e vola in semifinale: la prossima sfida in Coppa Italia per la squadra di Chivu sarà contro la vincente di Napoli-Como, quarto di finale in programma il 10 febbraio.

Leggi anche

Infantino, tuffo nel calcio milanese: prima la cena con Marotta e Galliani, poi allo stadio per Inter-Torino

IL TABELLINO

INTER-TORINO 2-1

Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (35’ st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (12’ st Sucic), Diouf, Cocchi (30’ st Bisseck); Thuram (12’ st Lautaro), Bonny (12’ st Esposito). A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci (16’ st Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (16’ st Lazaro), Anjorin (16’ st Ilkhan), Prati, Vlasic, Obrador (41’ st Nkounkou); Kulenovic, Njie (28’ st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All.: Baroni

Arbitro: Marchetti
Marcatori: 35’ Bonny (I), 3’ st Diouf (I), 11’ st Kulenovic (T)
Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)
Note: 29’ st gol annullato per fuorigioco a Prati (T)

Leggi anche

Marotta: "Atto di Cremona contrario ai valori dello sport. Mercato? Non c'era nulla da riparare..."

coppa italia
inter
torino
quarti di finale
chivu

Ultimi video

03:14
DICH CARNESECCHI PRE JUVENTUS DICH

Carnesecchi: "Vogliamo passare il turno"

05:57
Chivu: "Sono contento per l'energia della squadra"

Chivu: "Sono contento per l'energia della squadra"

01:06
Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

01:46:07
Inter-Torino: partita integrale

Inter-Torino: partita integrale

04:58
Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"

Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"

01:34
Bonny e Augusto: "Torino avversario complicato"

Inter, Bonny e Carlos Augusto: "Torino avversario complicato"

04:13
Inter-Torino 2-1: Gli highlights

Inter-Torino 2-1: Gli highlights

01:06
57' | Gol di Kulenovic (Inter-Torino 2-1)

Gol di Kulenovic, i granata accorciano (Inter-Torino 2-1)

01:22
47' | Gol di Diouf (Inter-Torino 2-0)

Assist di Thuram e gol di Diouf (Inter-Torino 2-0)

01:35
35' | Gol di Bonny (Inter-Torino 1-0)

Assist di Kamate e gol di Bonny (Inter-Torino 1-0)

04:56
Marotta: "Abbiamo una rosa numerosa e di qualità"

Marotta: "Abbiamo una rosa numerosa e di qualità"

01:31
Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

03:14
Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

05:43
Palladino: "Per noi la Coppa è importante"

Palladino: "Per noi la Coppa è importante"

05:43
DICH PALLADINI PRE JUVE PER SITO DICH

Palladino in esclusiva: "Con la Juve sfida affascinante. Per noi un obiettivo"

03:14
DICH CARNESECCHI PRE JUVENTUS DICH

Carnesecchi: "Vogliamo passare il turno"

I più visti di Coppa Italia

Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

L'Inter per la continuità, il Toro contro il tabù: in palio c'è un posto in semifinale

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

DICH CARNESECCHI PRE JUVENTUS DICH

Carnesecchi: "Vogliamo passare il turno"

I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:38
Calvario Pogba: out a tempo indeterminato. Il Monaco lo toglie dalla lista Champions
21:22
Youth League, l'Inter batte il Colonia davanti a 50mila spettatori e vola agli ottavi
20:57
Napoli: "Perfettamente riuscita operazione al piede sinistro per Di Lorenzo"
20:14
Fiorentina: ufficiale Fabio Paratici nuovo direttore sportivo
20:05
Coppa Italia, Inter: Darmian salta la sfida contro il Torino