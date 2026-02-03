Sassuolo, Carnevali si sfoga: "Curva Inter squalificata? Mi fa incaz... Anche questa è la rovina del calcio"

"Curva dell'Inter squalificata? Questa è una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi come società è un'opportunità per fare degli incassi, la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo avere un settore chiuso e non dare la possibilità ai tifosi dell'Inter di venire da noi". Ai microfoni di Gian Luca Rossi l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali si sfoga di fronte all'ipotesi di divieto alle trasferte per gli ultrà nerazzurri dopo l'episodio del petardo che domenica ha colpito a una gamba il portiere della Cremonese Emil Audero. "Abbiamo la tribuna Nord, ha una visibilità straordinaria, non è come quando si va a giocare a San Siro che i tifosi li mandi al terzo anello e non vedi neanche la partita - ha proseguito il dirigente del Sassuolo, prossima avversaria dell'Inter in campionato, domenica alle 18. Diamo un servizio top, straordinario. Da noi non è mai successo un incidente. Non è giusto, è ora di cambiare. Così non si può andare avanti. Si parla di rovina del calcio, anche questa è la rovina del calcio".