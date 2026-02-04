Inter, Bonny e Carlos Augusto: "Torino avversario complicato"

I due giocatori dell'Inter si congratulano con il Torino per la grande prestazione

04 Feb 2026 - 23:11
Carlos Augusto, dopo la partita vinta contro il Torino di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Vittoria importante con squadra sperimentale? Abbiamo fatto bene. I ragazzi lavorano con noi in settimana, gli abbiamo dato fiducia, sono grandi e dobbiamo continuare così". Altro gol invece per Bonny: "Sempre complicato giocare contro il Torino, ma siamo contenti di aver passato il turno. C'è tanto potenziale, tutti gli attaccanti fanno bene e siamo a disposizione del gruppo".

