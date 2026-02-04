L'Inter scopre Kamate: spinta, cross e personalità. È lui il tassello mancante a destra?

La svolta è arrivato in questa stagione con la nascita del progetto Under23 dei nerazzurri. Kamate è tra i leader della squadra di Vecchi: 26 presenze totali condite da 5 gol e 3 assist. Un rendimento, unito all'emergenza che Chivu si è trovato a fronteggiare sulla destra dopo l'infortunio di Dumfires, che gli è valso diverse convocazioni anche con i grandi. Alla prima occasione ha lasciato il segno facendo nascere una domanda spontanea nella testa di tutti i tifosi interisti: e se fosse proprio il 21enne francese il rinforzo sulla destra cercato per tutto il mese di gennaio? Kamate deve ancora crescere sotto tanti punti di vista (dalla fase di non possesso alla gestione del pallone) ma con il Torino ha mandato un messaggio chiaro: l'altezza non lo spaventa, anzi.