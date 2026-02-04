Inter-Torino, le pagelle: Diouf dà segnali di crescita, grande esordio per Kamate

Mkhitaryan 6 – Partita ordinata, nella quale fa pesare la sua esperienza e attenzione in copertura. (12’ st Sucic 6 – Senza infamia e senza lode).



Diouf 6,5 – Apre la scatola difensiva granata con un inserimento tagliente in area di rigore a inizio secondo tempo e segna così il 2-0. È il suo secondo gol consecutivo in Coppa Italia.



Cocchi 6 – Chivu lo premia con la prima titolarità in maglia nerazzurra (dopo la mezz’ora finale giocata contro il Venezia negli ottavi) e il classe 2007 risponde con una prestazione solida, senza alcuna sbavatura. (30’ st Bisseck 6 – Nulla di particolare da segnalare).



Thuram 6 – Totalmente assente nel primo tempo, si accende all’improvviso in avvio di ripresa: scatto in profondità e assist no-look a premiare il perfetto inserimento di Diouf a centro area. Una giocata che gli vale la sufficienza. (12’ st Lautaro 6 – Subentra con la voglia di incidere, mostrando un grande ardore e tentando anche una conclusione dalla distanza).



Bonny 6,5 – Non si vede per mezz’ora, ma poi al 35’ coglie di sorpresa la difesa del Toro e incorna in rete l’1-0 sulla grande giocata di Kamate. Esce dopo aver incassato una tacchettata, che gli provoca un piccolo taglio. (12’ st Esposito 6 – Entra per tenere qualche pallone in attacco, forte della sua stazza e della sua abilità nel prendere posizione).



A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu 6,5