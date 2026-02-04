COPPA ITALIA

Inter-Torino, le pagelle: Diouf dà segnali di crescita, grande esordio per Kamate

Anche Bonny mette la sua firma nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Thuram fa assist ma non brilla

04 Feb 2026 - 23:13
videovideo

INTER (3-5-2):
Martinez 6 – Ritrova il campo per la prima volta dalla semifinale di Supercoppa persa lo scorso dicembre contro il Bologna a Riyad. Viene beffato da Kulenovic. Per sua fortuna, il gol di Prati viene annullato per fuorigioco.

De Vrij 6 – Soffre la velocità di Njie e viene sorpreso anche lui dall’inserimento di Kulenovic in occasione del gol granata, come tutta la difesa nerazzurra.

Acerbi 6,5 – Così come De Vrij, anche lui vive una serata più complicata del solito, mostrando poca brillantezza.

Carlos Augusto 6 – Scheggia la traversa con un gran sinistro al 20’, ma poi ha la sfortuna di sporcare il cross di Pedersen sul gol di Kulenovic, addolcendo involontariamente il pallone proprio a favore del croato.

Kamate 7 – È la serata del debutto in prima squadra per il classe 2004, che si mette subito in mostra con un assist splendido per il gol di Bonny. Grande personalità e intraprendenza, tanto da far passare in secondo piano qualche piccolo errore. Esce dopo un’ammonizione. (35’ st Luis Henrique sv)

Frattesi 6 – Tenta di creare un po’ d’apprensione nella difesa del Torino con alcuni dei suoi classici inserimenti e poi dà il là all’azione che porta al raddoppio nerazzurro, servendo Thuram con i tempi giusti.

Leggi anche

All'Inter bastano Bonny e Diouf: Torino ko e nerazzurri in semifinale

Mkhitaryan 6 – Partita ordinata, nella quale fa pesare la sua esperienza e attenzione in copertura. (12’ st Sucic 6 – Senza infamia e senza lode).

Diouf 6,5 – Apre la scatola difensiva granata con un inserimento tagliente in area di rigore a inizio secondo tempo e segna così il 2-0. È il suo secondo gol consecutivo in Coppa Italia.

Cocchi 6 – Chivu lo premia con la prima titolarità in maglia nerazzurra (dopo la mezz’ora finale giocata contro il Venezia negli ottavi) e il classe 2007 risponde con una prestazione solida, senza alcuna sbavatura. (30’ st Bisseck 6 – Nulla di particolare da segnalare).

Thuram 6 – Totalmente assente nel primo tempo, si accende all’improvviso in avvio di ripresa: scatto in profondità e assist no-look a premiare il perfetto inserimento di Diouf a centro area. Una giocata che gli vale la sufficienza. (12’ st Lautaro 6 – Subentra con la voglia di incidere, mostrando un grande ardore e tentando anche una conclusione dalla distanza).

Bonny 6,5 – Non si vede per mezz’ora, ma poi al 35’ coglie di sorpresa la difesa del Toro e incorna in rete l’1-0 sulla grande giocata di Kamate. Esce dopo aver incassato una tacchettata, che gli provoca un piccolo taglio. (12’ st Esposito 6 – Entra per tenere qualche pallone in attacco, forte della sua stazza e della sua abilità nel prendere posizione).

A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu 6,5

Leggi anche

L'Inter scopre Kamate: spinta, cross e personalità. È lui il tassello mancante a destra?

Torino (3-5-2): Paleari 5,5; Marianucci 5,5 (16’ st Maripan 5,5), Coco 5,5, Tameze 5; Pedersen 6,5 (16’ st Lazaro 6,5), Anjorin 6 (16’ st Ilkhan 6), Prati 6,5, Vlasic 6, Obrador 5 (41’ st Nkounkou sv); Kulenovic 6,5, Njie 6 (28’ st Zapata 5,5). A disp.: Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All.: Baroni 6

Leggi anche

Marotta: "Atto di Cremona contrario ai valori dello sport. Mercato? Non c'era nulla da riparare..."

coppa italia
inter
torino
pagelle

Ultimi video

03:14
Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

43:12
Postpartita | Coppa Italia | 4 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 4 febbraio

04:58
Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"

Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"

01:53
Le Pagelle di Inter-Torino

Le Pagelle di Inter-Torino

00:55
Diouf: "Il gol? Lo dedico a Thuram, mi ha dato un grande assist"

Diouf: "Il gol? Lo dedico a Thuram, mi ha dato un grande assist"

05:57
Chivu: "Sono contento per l'energia della squadra"

Chivu: "Sono contento per l'energia della squadra"

01:06
Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

01:46:07
Inter-Torino: partita integrale

Inter-Torino: partita integrale

01:34
Bonny e Augusto: "Torino avversario complicato"

Inter, Bonny e Carlos Augusto: "Torino avversario complicato"

04:13
Inter-Torino 2-1: Gli highlights

Inter-Torino 2-1: gli highlights

01:06
57' | Gol di Kulenovic (Inter-Torino 2-1)

Gol di Kulenovic, i granata accorciano (Inter-Torino 2-1)

01:22
47' | Gol di Diouf (Inter-Torino 2-0)

Assist di Thuram e gol di Diouf (Inter-Torino 2-0)

01:35
35' | Gol di Bonny (Inter-Torino 1-0)

Assist di Kamate e gol di Bonny (Inter-Torino 1-0)

04:56
Marotta: "Abbiamo una rosa numerosa e di qualità"

Marotta: "Abbiamo una rosa numerosa e di qualità"

01:31
Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

03:14
Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

Carnesecchi: "Abbiamo grande fiducia"

I più visti di Coppa Italia

Chivu cambia metà Inter contro il Toro: da Martinez tra i pali alla possibile sorpresa a centrocampo

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

L'Inter per la continuità, il Toro contro il tabù: in palio c'è un posto in semifinale

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

DICH CARNESECCHI PRE JUVENTUS DICH

Carnesecchi: "Vogliamo passare il turno"

I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:55
Inter, Diouf dedica il gol a Thuram: "È per lui: mi ha fatto un grande assist"
22:38
Calvario Pogba: out a tempo indeterminato. Il Monaco lo toglie dalla lista Champions
21:22
Youth League, l'Inter batte il Colonia davanti a 50mila spettatori e vola agli ottavi
20:57
Napoli: "Perfettamente riuscita operazione al piede sinistro per Di Lorenzo"
20:14
Fiorentina: ufficiale Fabio Paratici nuovo direttore sportivo