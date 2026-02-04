Inter-Torino, le pagelle: Diouf dà segnali di crescita, grande esordio per Kamate
Anche Bonny mette la sua firma nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Thuram fa assist ma non brilla
INTER (3-5-2):
Martinez 6 – Ritrova il campo per la prima volta dalla semifinale di Supercoppa persa lo scorso dicembre contro il Bologna a Riyad. Viene beffato da Kulenovic. Per sua fortuna, il gol di Prati viene annullato per fuorigioco.
De Vrij 6 – Soffre la velocità di Njie e viene sorpreso anche lui dall’inserimento di Kulenovic in occasione del gol granata, come tutta la difesa nerazzurra.
Acerbi 6,5 – Così come De Vrij, anche lui vive una serata più complicata del solito, mostrando poca brillantezza.
Carlos Augusto 6 – Scheggia la traversa con un gran sinistro al 20’, ma poi ha la sfortuna di sporcare il cross di Pedersen sul gol di Kulenovic, addolcendo involontariamente il pallone proprio a favore del croato.
Kamate 7 – È la serata del debutto in prima squadra per il classe 2004, che si mette subito in mostra con un assist splendido per il gol di Bonny. Grande personalità e intraprendenza, tanto da far passare in secondo piano qualche piccolo errore. Esce dopo un’ammonizione. (35’ st Luis Henrique sv)
Frattesi 6 – Tenta di creare un po’ d’apprensione nella difesa del Torino con alcuni dei suoi classici inserimenti e poi dà il là all’azione che porta al raddoppio nerazzurro, servendo Thuram con i tempi giusti.
Mkhitaryan 6 – Partita ordinata, nella quale fa pesare la sua esperienza e attenzione in copertura. (12’ st Sucic 6 – Senza infamia e senza lode).
Diouf 6,5 – Apre la scatola difensiva granata con un inserimento tagliente in area di rigore a inizio secondo tempo e segna così il 2-0. È il suo secondo gol consecutivo in Coppa Italia.
Cocchi 6 – Chivu lo premia con la prima titolarità in maglia nerazzurra (dopo la mezz’ora finale giocata contro il Venezia negli ottavi) e il classe 2007 risponde con una prestazione solida, senza alcuna sbavatura. (30’ st Bisseck 6 – Nulla di particolare da segnalare).
Thuram 6 – Totalmente assente nel primo tempo, si accende all’improvviso in avvio di ripresa: scatto in profondità e assist no-look a premiare il perfetto inserimento di Diouf a centro area. Una giocata che gli vale la sufficienza. (12’ st Lautaro 6 – Subentra con la voglia di incidere, mostrando un grande ardore e tentando anche una conclusione dalla distanza).
Bonny 6,5 – Non si vede per mezz’ora, ma poi al 35’ coglie di sorpresa la difesa del Toro e incorna in rete l’1-0 sulla grande giocata di Kamate. Esce dopo aver incassato una tacchettata, che gli provoca un piccolo taglio. (12’ st Esposito 6 – Entra per tenere qualche pallone in attacco, forte della sua stazza e della sua abilità nel prendere posizione).
A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu 6,5
Torino (3-5-2): Paleari 5,5; Marianucci 5,5 (16’ st Maripan 5,5), Coco 5,5, Tameze 5; Pedersen 6,5 (16’ st Lazaro 6,5), Anjorin 6 (16’ st Ilkhan 6), Prati 6,5, Vlasic 6, Obrador 5 (41’ st Nkounkou sv); Kulenovic 6,5, Njie 6 (28’ st Zapata 5,5). A disp.: Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All.: Baroni 6