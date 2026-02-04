Inter, Diouf dedica il gol a Thuram: "È per lui: mi ha fatto un grande assist"

"Mi sento in buona forma, ora posso giocare di più e cerco di dare il mio meglio. Questo è un momento chiave della stagione, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita", queste le parole nel post partita di Inter-Torino di Andy Diouf, gara decisa proprio dal centrocampista francese. Andy ha anche riservato parole dolci per un compagno che non sta attraversando un periodo scintillante, Marcus Thuram: "Il gol lo dedico a lui: mi ha fatto un bell'assist". Solidarietà transalpina.