Inter, Diouf dedica il gol a Thuram: "È per lui: mi ha fatto un grande assist"
© Getty Images
"Mi sento in buona forma, ora posso giocare di più e cerco di dare il mio meglio. Questo è un momento chiave della stagione, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita", queste le parole nel post partita di Inter-Torino di Andy Diouf, gara decisa proprio dal centrocampista francese. Andy ha anche riservato parole dolci per un compagno che non sta attraversando un periodo scintillante, Marcus Thuram: "Il gol lo dedico a lui: mi ha fatto un bell'assist". Solidarietà transalpina.
L'ex Lens continua dunque a dare segnali di crescita: anche contro il Borussia Dortmund, chiamato in causa nel finale di partita, era stato capace di chiudere il match con il gol del definitivo 0-2. Ora Chivu ha un'opzione in più per il centrocampo.