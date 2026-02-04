Inter, Diouf dedica il gol a Thuram: "È per lui: mi ha fatto un grande assist"

04 Feb 2026 - 23:55
© Getty Images

© Getty Images

"Mi sento in buona forma, ora posso giocare di più e cerco di dare il mio meglio. Questo è un momento chiave della stagione, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita", queste le parole nel post partita di Inter-Torino di Andy Diouf, gara decisa proprio dal centrocampista francese. Andy ha anche riservato parole dolci per un compagno che non sta attraversando un periodo scintillante, Marcus Thuram: "Il gol lo dedico a lui: mi ha fatto un bell'assist". Solidarietà transalpina. 

L'ex Lens continua dunque a dare segnali di crescita: anche contro il Borussia Dortmund, chiamato in causa nel finale di partita, era stato capace di chiudere il match con il gol del definitivo 0-2. Ora Chivu ha un'opzione in più per il centrocampo.

01:31
Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

05:03
Diouf: "Siamo ambiziosi, poi si vedrà. Barella e Chala? Dopo il Sassuolo"

43:12
Postpartita | Coppa Italia | 4 febbraio

04:58
Baroni: "Soddisfatto ma bisogna fare di più"

01:53
Le Pagelle di Inter-Torino

00:55
Diouf: "Il gol? Lo dedico a Thuram, mi ha dato un grande assist"

05:57
Chivu: "Sono contento per l'energia della squadra"

01:06
Kulenovic: "Ho visto una squadra con grande determinazione"

01:46:07
Inter-Torino: partita integrale

01:34
Bonny e Augusto: "Torino avversario complicato"

04:13
Inter-Torino 2-1: Gli highlights

01:06
57' | Gol di Kulenovic (Inter-Torino 2-1)

01:22
47' | Gol di Diouf (Inter-Torino 2-0)

01:35
35' | Gol di Bonny (Inter-Torino 1-0)

04:56
Marotta: "Abbiamo una rosa numerosa e di qualità"

01:31
Petrachi: "Sarà una sfida impegnativa"

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Marotta: "Petardo? Condanna ferma, Audero esempio di sportività"

DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

SRV RULLO INTER INFALLIBILE INTER CON LAUTARO E ZIELINSKI 2/2 SRV

MCH LANCIO PETARDO CURVA INTER - POLIZIA MCH

DICH ALLEGRI SU BOLLETTINO DICH

