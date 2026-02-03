cremonese-inter

Petardo Audero: il tifoso identificato in condizioni critiche, trasferito in un altro ospedale

Il tifoso accusato del lancio del petardo che ha coinvolto Audero è stato trasferito a Modena per operazioni alla mano

03 Feb 2026 - 11:53
È stato trasferito dall'ospedale di Cremona a quello di Modena il 40enne romagnolo, incensurato, appartenente all'Inter club San Marino trovato dalla polizia in possesso di un petardo e di alcuni fumogeni.

Denunciato a piede libero, è accusato di aver lanciato anche il petardo che domenica ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Le sue condizioni restano critiche: sarà sottoposto a una serie di operazioni alla mano lesionata, secondo la ricostruzione degli inquirenti proprio nel lancio del petardo.

Intanto la Digos della questura di Cremona sta passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere dello stadio Zini per chiarire esattamente le responsabilità.

L'incubo di Audero: "Quanta paura, poteva finire male. Perché ha lanciato la bomba?"

cremonese-inter
audero
tifoso
petardo

