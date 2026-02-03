LANCIO DELLA BOMBA CARTA

Arrestato ultrà interista del gruppo Viking: non è il tifoso ricoverato in ospedale

Accusato di aver tentato di colpire il portiere della Cremonese Audero domenica scorsa

03 Feb 2026 - 19:17
videovideo

E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, che era in possesso di un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani. 

La Polizia di Stato della Questura di Cremona ha eseguito il provvedimento di "arresto differito" dell'ultrà interista, accusato del lancio, il primo febbraio, di quella "bomba carta" che, pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, è volata in campo dal settore dei tifosi ospiti ed è esplosa "a poca distanza dal portiere della Cremonese", caduto "a terra in evidente stato di stordimento". Tanto che l'arbitro ha sospeso la partita per consentire l'intervento del personale medico per i soccorsi.

Nelle indagini della Digos, grazie anche alle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio incrociate "con quelle effettuate dalla Polizia Scientifica", gli investigatori sono riusciti a individuare "l'autore del lancio della bomba carta che veniva pertanto tratto in 'arresto differito entro le 48 ore dal fatto', come previsto dalla normativa di contrasto alla violenza sportiva".

Il 19enne risulta "far parte del contesto ultras interista". Apparterrebbe, in particolare, al gruppo dei Viking della curva nerazzurra, ma non avrebbe precedenti legati alla nota inchiesta 'doppia curva' della Procura di Milano. E' stato arrestato, da quanto risulta, a Milano su disposizione del pm di turno e l'udienza di convalida per il 19enne, difeso dall'avvocato Mirko Perlino, si terrà domani nel carcere milanese di San Vittore. Il gip dovrà decidere, dopo l'interrogatorio, sulla convalida e sull'eventuale misura cautelare.

Proseguono, intanto, le indagini della Digos di Cremona per individuare i responsabili anche "di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell'inizio del match". 

Leggi anche

Petardo Audero: ai tifosi dell'Inter trasferte vietate fino a 23 marzo. Ma il derby è salvo

arrestato
ultra
petardo

Ultimi video

01:58
MCH CASA PIA-PORTO 2-1 MCH

Thiago Silva fa autogol e il Porto perde: Farioli avvicinato dallo Sporting

01:09
DICH HILJEMARK PISA 3/2 DICH

Hiljemark: "Sono in un grande club e sono qui per fare un grande lavoro"

01:35
Lo strano sciopero di CR7

Lo strano sciopero di CR7

01:28
Stasera Bologna-Milan

Stasera Bologna-Milan

01:18
Bologna attende il Milan

Bologna attende il Milan

02:19
Bologna-Milan, che sfida!

Bologna-Milan, che sfida!

01:47
Inter e le medio-piccole

Inter infallibile con le medio-piccole

02:10
Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

01:59
La Juve di Spalletti va

La Juve di Spalletti va

01:38
Napoli per la rincorsa

Napoli per la rincorsa

01:47
Conte allenatore d'oro

Conte allenatore d'oro

01:36
Nico Paz e i rigori

Nico Paz e i rigori

02:16
Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

Inter, il gioco delle coppie: chi meglio in attacco?

01:09
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

01:53
MCH BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM 3-2 MCH

Guirassy avvisa l'Atalanta: doppietta contor l'Heidenheim

01:58
MCH CASA PIA-PORTO 2-1 MCH

Thiago Silva fa autogol e il Porto perde: Farioli avvicinato dallo Sporting

I più visti di Inter

Carnevali si sfoga: "Curva Inter squalificata? Mi fa incaz... Anche questa è la rovina del calcio"

Petardo Cremonese-Inter

Il tifoso del petardo in condizioni critiche: trasferito in un altro ospedale

Petardo Audero, un responsabile è dell'Inter Club San Marino. Marotta: "Mai più a San Siro"

Audero a terra colpito da un petardo, la condanna di Marotta: "Gesto insulso". Lautaro: "Chiediamo scusa"

ESORDIO MASSOLIN TORINO-MODENA 18/8/25 SRV

L'esordio di Massolin in Coppa Italia in Torino-Modena

Lautaro-Zielinski, l'Inter domina a Cremona e allunga in vetta: + 8 sul Milan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:25
Atalanta, Bakker torna a disposizione dopo più di sei mesi
18:14
Fiorentina, Fabio Paratici verrà presentato giovedì alle 13
17:15
Juventus, personalizzato per Yildiz. Si rivede Vlahovic
16:32
Serie B, 10 giocatori squalificati per un turno
15:39
A 28 anni l'ex Spezia Salva Ferrer dice basta: "Lo faccio per il mio bene, nessuna tristezza"