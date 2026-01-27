Union Saint-Gilloise-Atalanta, Palladino: "Serve la mentalità giusta, c'è la speranza di entrare in top 8"

Sulle scelte di formazione, Palladino ha pochi dubbi, o quasi, anche in vista della sfida con il Como: "Io cerco di mettere in campo sempre la formazione migliore, ho la fortuna di avere una grande rosa, ragazzi straordinari, che danno sempre il 100%. Non faccio turnover, nessun calcolo sulla prossima, io penso a domani che è molto importante, vogliamo continuare il nostro percorso di crescita e dare continuità. Poi penseremo alla gara successiva, che è altrettanto importante". Poi un'analisi sugli avversari: "Sono una buona squadra, sanno giocare dentro e anche verticali, abbiamo avuti pochi giorni per prepararla. Loro possono mettere in difficoltà chiunque, in casa sono molto temibili, poi è l'ultima partita, proveranno a vincerla, è molto aperta. Dobbiamo avere la mentalità giusta e provare a vincere, sono tutte difficili".