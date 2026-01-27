VERSO DORTMUND-INTER

Dortmund-Inter, Chivu: "Vogliamo fare una grande gara poi vedremo dove saremo. Barella non abbiamo voluto rischiarlo"

Il tecnico nerazzurro alla vigilia della trasferta di Dortmund: "In campo la miglior formazione, niente calcoli"

27 Gen 2026 - 19:53
videovideo

"Fuga in campionato? Questa è un'altra competizione e siamo un po' indietro. Avevamo aspettative diverse e ci siamo messi in una situazione che non è il massimo perché non dipende solo da noi. Vogliamo fare una grande gara, quello che ultimamente è mancato. Entreremo in campo solo per vincere, poi a fine gara vedremo dove saremo". Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu a Sky alla vigilia della trasferta di Champions a Dortmund valida per l'ultima giornata del girone unico. "Barella? Non è partito, quindi sta a casa. Ha avuto un problema muscolare, abbiamo deciso di non rischiarlo. Ha avuto un problema in allenamento, l'abbiamo mandato dentro e non l'abbiamo convocato. I diffidati? Non c'è tempo di fare calcoli, si schiera la migliore formazione. Lautaro titolare? Non lo so". Sugli avversari: "Per forza e tradizione è una squadra top d'Europa, in questo stadio sono poche le squadre che riescono a vincere. Cercheremo di fare il nostro meglio e di portare a casa il risultato".

"Volevamo finire tra le prime 8, siamo quattordicesimi in Champions League - ha detto Chivu in conferenza stampa - Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra in salute, dobbiamo essere pronti dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo tempo di parlare del campionato. Abbiamo perso partite che meritavamo di più, ma come dico spesso abbiamo ciò che meritiamo. Inutile dire che abbiamo perso a Madrid l'ultimo secondo o che abbiamo subito un rigore che non c'era contro il Liverpool. Dall'Arsenal dal punto di vista della motivazione del coraggio abbiamo fatto una buona partita - ha aggiunto - La squadra è cresciuta dal punto di vista mentale, dell'atteggiamento e della motivazione. Gli errori arrivano: le stagioni perfette e le prestazioni perfette non esistono. Bisogna sempre provare a correggersi". E ancora: "Sappiamo che nello stadio del Borussia non è semplice, per quello che trasmette questo stadio. Hanno qualità individuali ma problemi ne hanno anche loro come tutte le squadre. La loro fase difensiva non è il massimo ma lo sanno anche loro".

Sulle condizioni di Barella: "Farà esami domattina, ma non sarà niente di grave. Per qualche giorno starà fermo, almeno speriamo". "Lautaro non vuole mai riposare, è sempre pronto a dare il suo contributo - ha detto ancora Chivu - Se Sommer e Luis Henrique giocano? Sono professionisti e hanno una stima importante da parte dei loro compagni. La squadra ha applaudito la mia scelta, non dovuta dalla prestazione di Luis Henrique. Sommer ha esperienza, ne ha vissute di belle e brutte. Sa gestire determinati momenti, conta la stima e il rispetto dei loro compagni. Il resto conta poco". "Zielinski? "Dovrebbe essere contento per come sta giocando, è un giocatore fantastico, per qualità e tutto quello che mette anche in una posizione non sua".

Leggi anche

Champions, che guaio per Chivu: si ferma Barella, non convocato per Dortmund

videovideo
champions league
inter
chivu

Ultimi video

00:42
Napoli, parla Conte

Napoli, parla Conte

01:53
Ludi: "Andare in Champions? Per ora è solo un miraggio"

Ludi: "Andare in Champions? Per ora è solo un miraggio"

00:28
DICH BISSECK VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Bisseck: "Il Dortmund è una squadra molto forte, in Germania non vince perché c'è il Bayern"

01:28
DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

01:24
DICH SPALLETTI PRE MONACO PER SITO 27/1 DICH

Spalletti: "Contro il Monaco è una partita di Champions, in campo con tutte le attenzioni necessarie"

01:30
DICH KOOPMEINERS PRE MONACO PER SITO 27/1 DICH

Koopmeiners: "Alla Juventus sono contento, mai pensato di andare via"

00:20
DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

00:25
DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

02:59
DICH CONTE PRE CHELSEA PER SITO DICH

Conte: "Al peggio non c'è mai fine..."

03:06
L'Inter prova la fuga

L'Inter allunga e prova la fuga

00:47
DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

02:03
Inter, Yann non si tocca

Inter fa scudo attorno a Sommer: Yann non si tocca

01:45
Così David è rinato

Così David è rinato

02:01
Rivoluzione Spalletti

La Juve vola con la rivoluzione di Spalletti

01:43
Conte si gioca tutto

Conte si gioca tutto

00:42
Napoli, parla Conte

Napoli, parla Conte

I più visti di Champions League

SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

Conte

Conte: "Oggi siamo da decimo posto, ma vogliamo andare avanti. Il Maradona deve aiutarci"

La coppa della Champions League

Ottavi, playoff o eliminazione: le percentuali di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Champions, che guaio per Chivu: si ferma Barella, non convocato per Dortmund

MCH UNION-DORTMUND 0-3 con testo sm13 MCH

Inter attenta, il Borussia vola: tre gol all'Union

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:58
Monaco-Juve: per i tifosi bianconeri divieto di accesso a Nizza e Cap d'Ail
20:17
Chelsea, Rosenior: "Conte manager clamoroso, Maradona genio, icona e idolo"
20:11
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como
19:15
Flick verso Barcellona-Copenaghen: "Concentrati solo su noi stessi"
Luciano Spalletti
19:11
Spalletti, la prima risposta a Conte arriva su Instagram. Poi: "Pensavo fosse l'IA, non sono temi da Champions"