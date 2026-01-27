Dortmund-Inter, Chivu: "Vogliamo fare una grande gara poi vedremo dove saremo. Barella non abbiamo voluto rischiarlo"

"Fuga in campionato? Questa è un'altra competizione e siamo un po' indietro. Avevamo aspettative diverse e ci siamo messi in una situazione che non è il massimo perché non dipende solo da noi. Vogliamo fare una grande gara, quello che ultimamente è mancato. Entreremo in campo solo per vincere, poi a fine gara vedremo dove saremo". Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu a Sky alla vigilia della trasferta di Champions a Dortmund valida per l'ultima giornata del girone unico. "Barella? Non è partito, quindi sta a casa. Ha avuto un problema muscolare, abbiamo deciso di non rischiarlo. Ha avuto un problema in allenamento, l'abbiamo mandato dentro e non l'abbiamo convocato. I diffidati? Non c'è tempo di fare calcoli, si schiera la migliore formazione. Lautaro titolare? Non lo so". Sugli avversari: "Per forza e tradizione è una squadra top d'Europa, in questo stadio sono poche le squadre che riescono a vincere. Cercheremo di fare il nostro meglio e di portare a casa il risultato".



"Volevamo finire tra le prime 8, siamo quattordicesimi in Champions League - ha detto Chivu in conferenza stampa - Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra in salute, dobbiamo essere pronti dal punto di vista fisico e mentale. Abbiamo tempo di parlare del campionato. Abbiamo perso partite che meritavamo di più, ma come dico spesso abbiamo ciò che meritiamo. Inutile dire che abbiamo perso a Madrid l'ultimo secondo o che abbiamo subito un rigore che non c'era contro il Liverpool. Dall'Arsenal dal punto di vista della motivazione del coraggio abbiamo fatto una buona partita - ha aggiunto - La squadra è cresciuta dal punto di vista mentale, dell'atteggiamento e della motivazione. Gli errori arrivano: le stagioni perfette e le prestazioni perfette non esistono. Bisogna sempre provare a correggersi". E ancora: "Sappiamo che nello stadio del Borussia non è semplice, per quello che trasmette questo stadio. Hanno qualità individuali ma problemi ne hanno anche loro come tutte le squadre. La loro fase difensiva non è il massimo ma lo sanno anche loro".



Sulle condizioni di Barella: "Farà esami domattina, ma non sarà niente di grave. Per qualche giorno starà fermo, almeno speriamo". "Lautaro non vuole mai riposare, è sempre pronto a dare il suo contributo - ha detto ancora Chivu - Se Sommer e Luis Henrique giocano? Sono professionisti e hanno una stima importante da parte dei loro compagni. La squadra ha applaudito la mia scelta, non dovuta dalla prestazione di Luis Henrique. Sommer ha esperienza, ne ha vissute di belle e brutte. Sa gestire determinati momenti, conta la stima e il rispetto dei loro compagni. Il resto conta poco". "Zielinski? "Dovrebbe essere contento per come sta giocando, è un giocatore fantastico, per qualità e tutto quello che mette anche in una posizione non sua".