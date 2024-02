Juventus, Pogba condannato a 4 anni di squalifica per doping

JUVENTUS

Accolte le richieste della procura antidoping, la carriera del francese ora è a serio rischio

© Getty Images Paul Pogba è stato condannato a 4 anni di squalifica per doping. Il Tribunale nazionale antidoping ha dunque accolto appieno le richieste della procura. Il centrocampista della Juventus era stato trovato positivo a un metabolita del testosterone in un controllo a seguito di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto e successivamente sospeso in via cautelare. La sentenza potrà essere impugnata al Tas.

I giudici hanno dunque deciso di non accogliere le istanze della difesa, che aveva deciso di non patteggiare e puntava a dimostrare l'assenza di dolo e dunque a dimezzare la pena. Pogba era stato sospeso il 12 settembre dopo aver collezionato una manciata di minuti in due presenze in Serie A, le controanalisi avevano poi confermato la positività. A quasi 31 anni la sua carriera è da considerare a serio rischio. Il contratto con la Juventus, al momento ancora in essere, scade nel 2026.

Vedi anche juventus L'agente di Pogba rompe il silenzio: "Paul si allena per tornare a giocare"