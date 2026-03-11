Il record al contrario dell'Atalanta con il Bayern: è il quarto peggior risultato di sempre

L'Atalanta dimostra tutto il divario tra il calcio italiano e le big d'Europa. Perlomeno l'ultima superstite della Serie A in Champions esce dalla competizione contro una delle favorite, visto che le altre, in stagione, hanno pensato bene di salutare l'Europa che conta ai gironi, con il Galatasaray e arririttura con il Bodoe/Glimt ai playoff. La Dea agli ottavi c'era almeno arrivata. Certo, si poteva essere eliminati dando l'impressione di potersela giocare un po' di più, ma oggettivamente il divario era imbarazzante già alla vigilia.