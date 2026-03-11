Il record al contrario dell'Atalanta con il Bayern: è il quarto peggior risultato di sempre
Il 6-1 rimediato a Bergamo fa entrare la Dea nel gruppo delle nostre squadre che hanno perso con uno scarto elevato
L'Atalanta dimostra tutto il divario tra il calcio italiano e le big d'Europa. Perlomeno l'ultima superstite della Serie A in Champions esce dalla competizione contro una delle favorite, visto che le altre, in stagione, hanno pensato bene di salutare l'Europa che conta ai gironi, con il Galatasaray e arririttura con il Bodoe/Glimt ai playoff. La Dea agli ottavi c'era almeno arrivata. Certo, si poteva essere eliminati dando l'impressione di potersela giocare un po' di più, ma oggettivamente il divario era imbarazzante già alla vigilia.
Con questa mazzata casalinga l'Atalanta fa il suo ingresso nelle statistiche del calcio italiano dalla parte sbagliata: quello maturato a Bergamo è infatti il quarto peggior risultato di sempre di una
squadra italiana in Europa, eguagliando un altro 6-1 incassato nella stagione 2015/16 dalla
Roma in casa del Bayern Monaco e alle spalle soltanto di due 7-1, sempre della Roma, uno proprio con il Bayern Monaco e uno contro il Manchester United, e di un 7-0 con cui 1958/59 il Wiener Sport Club travolse la Juventus.
LA TRISTE CLASSIFICA DELLE PEGGIORI SCONFITTE DELLE ITALIANE IN EUROPA
1958/59: Wiener Sport Club - Juventus 7-0
2014/15: Roma - Bayern Monaco 1-7
2006/2007: Manchester United - Roma 7-1
2025/26: Atalanta - Bayern Monaco 1-6
2015/16: Barcellona - Roma 6-1
2025/2026: PSV - Napoli 6-2
2024/25: PSG - Inter 5-0
2020/21: Atalanta - Liverpool 0-5
2019/20 Manchester City - Atalanta 5-1
1959/60: Barcellona - Milan 5-1
2003/04: Inter - Arsenal 1-5