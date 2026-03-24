Tudor e il Tottenham verso la risoluzione consensuale: spunta anche l'ipotesi De Zerbi

Tudor e il Tottenham stanno per chiudere la loro complicata storia professionale. La sconfitta netta con il Forest è stata la ciliegina sulla torta di una stagione devastante per il tecnico croato, tra Juventus e Spurs. Ora il club di Londra è al quartultimo posto, solo un punto sopra la zona retrocessione. Vista la situazione psicologica della squadra è evidente a tutti che sia il caso di intervenire. Lo stesso Tudor ne è consapevole tanto che, in queste ore, sta discutendo dei termini dell'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che avverrà tra domani o dopodomani. La dirigenza londinese sta valutando i nomi dei sostituti, che, secondo la logica, sarebbero soluzioni a tempo. Il classico caso di allenatore ad interim spesso pescato in casa che, se ti va bene, fa come Carrick allo United, mentre se ti va male come Juric al Southampton.