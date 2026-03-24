Tudor e il Tottenham verso la risoluzione consensuale: spunta anche l'ipotesi De Zerbi
Oltremanica si dà per certo l'addio del croato agli Spurs e si fanno ipotesi sui sostituti
Tudor e il Tottenham stanno per chiudere la loro complicata storia professionale. La sconfitta netta con il Forest è stata la ciliegina sulla torta di una stagione devastante per il tecnico croato, tra Juventus e Spurs. Ora il club di Londra è al quartultimo posto, solo un punto sopra la zona retrocessione. Vista la situazione psicologica della squadra è evidente a tutti che sia il caso di intervenire. Lo stesso Tudor ne è consapevole tanto che, in queste ore, sta discutendo dei termini dell'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che avverrà tra domani o dopodomani. La dirigenza londinese sta valutando i nomi dei sostituti, che, secondo la logica, sarebbero soluzioni a tempo. Il classico caso di allenatore ad interim spesso pescato in casa che, se ti va bene, fa come Carrick allo United, mentre se ti va male come Juric al Southampton.
Ci sono da sempre, agli Spurs, i nomi chiamati per le emergenze, assistenti pronti all'uso. Come Tim Sherwood e Ryan Mason, oppure si sussurrano personaggi più importanti a livello internazionale come Adi Hutter, l'allenatore austriaco allontanato dal Monaco a stagione in corso, o Chris Hughton, storico difensore irlandese la cui ultima panchina risale all'esperienza da ct del Ghana.
Sky Sport Inghilterra va oltre citando il nome di Roberto De Zerbi, che è libero dopo aver risolto il contratto con il Marsiglia. L'allenatore bresciano era già stato contattato dopo l'addio al club francese ma non se l'era sentita di ripartire subito. E' invece plausibile che possa farlo ora, anche se la logica impone di pensare che la soluzione Tottemham possa essere presa in considerazione a partire dalla prossima stagione, quando sarà chiaro il futuro del club, visto che è difficile immaginare che De Zerbi decida di ripartire dalla Championship.