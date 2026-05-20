Gli italiani sul tetto d'Inghilterra: la dinastia azzurra che ha conquistato la Premier League

© Getty Images | Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026
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Vincere la Premier League è l'aspirazione massima per chiunque giochi o alleni nel calcio moderno, ma farlo lasciando il segno azzurro nel campionato più ricco e competitivo del mondo ha un sapore speciale. Con il recente e storico trionfo di Riccardo Calafiori con la maglia dell'Arsenal, la prestigiosa cerchia dei campioni nostrani oltremanica si è allargata, confermando un legame vincente tra l'Italia e il calcio inglese.
Tra allenatori iconici che hanno ridisegnato la storia del torneo e calciatori capaci di superare scetticismi e record, la spedizione azzurra in terra britannica ha regalato gioie indimenticabili negli ultimi anni. Ma chi sono i nostri connazionali che sono riusciti ad alzare al cielo il trofeo?
E chi, invece, ha assaporato la vittoria ma è rimasto beffato dal regolamento della Football Association sulle medaglie ufficiali? Il club campione, in questo caso, riceve 40 medaglie commemorative in argento, che poi "saranno consegnate dal Club al suo allenatore e a quei giocatori e dirigenti che riterrà opportuno, a condizione che ogni giocatore abbia partecipato ad almeno 5 partite di campionato in quella stagione". Soglia che è stata abbassata a partire dalla stagione 2012/13: prima infatti ne servivano 10.