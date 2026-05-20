Gli italiani sul tetto d'Inghilterra: la dinastia azzurra che ha conquistato la Premier League

E chi, invece, ha assaporato la vittoria ma è rimasto beffato dal regolamento della Football Association sulle medaglie ufficiali? Il club campione, in questo caso, riceve 40 medaglie commemorative in argento, che poi "saranno consegnate dal Club al suo allenatore e a quei giocatori e dirigenti che riterrà opportuno, a condizione che ogni giocatore abbia partecipato ad almeno 5 partite di campionato in quella stagione". Soglia che è stata abbassata a partire dalla stagione 2012/13: prima infatti ne servivano 10.

