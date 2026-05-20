1 di 11
© Getty Images | Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026
© Getty Images | Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026
© Getty Images | Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026

© Getty Images | Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026

© Getty Images | Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026

Trionfi oltremanica

Gli italiani sul tetto d'Inghilterra: la dinastia azzurra che ha conquistato la Premier League

20 Mag 2026 - 13:56
11 foto

Vincere la Premier League è l'aspirazione massima per chiunque giochi o alleni nel calcio moderno, ma farlo lasciando il segno azzurro nel campionato più ricco e competitivo del mondo ha un sapore speciale. Con il recente e storico trionfo di Riccardo Calafiori con la maglia dell'Arsenal, la prestigiosa cerchia dei campioni nostrani oltremanica si è allargata, confermando un legame vincente tra l'Italia e il calcio inglese.

Tra allenatori iconici che hanno ridisegnato la storia del torneo e calciatori capaci di superare scetticismi e record, la spedizione azzurra in terra britannica ha regalato gioie indimenticabili negli ultimi anni. Ma chi sono i nostri connazionali che sono riusciti ad alzare al cielo il trofeo?

E chi, invece, ha assaporato la vittoria ma è rimasto beffato dal regolamento della Football Association sulle medaglie ufficiali? Il club campione, in questo caso, riceve 40 medaglie commemorative in argento, che poi "saranno consegnate dal Club al suo allenatore e a quei giocatori e dirigenti che riterrà opportuno, a condizione che ogni giocatore abbia partecipato ad almeno 5 partite di campionato in quella stagione". Soglia che è stata abbassata a partire dalla stagione 2012/13: prima infatti ne servivano 10.
 

premier league
riccardo calafiori
balotelli
federico chiesa
ancelotti
roberto mancini

Premier League

18

Pep saluta Bernardo, gli Oasis e la festa con le Women: tripudio City a Wembley LE FOTO

11
Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026

Da Ancelotti a Calafiori: tutti gli italiani che hanno conquistato la Premier League

Il trionfo dell'Arsenal porta la firma di Arteta: i Gunners rinati 22 anni dopo Wenger

Andrea Cocchi

Pari City, Guardiola alza bandiera bianca: 22 anni dopo Arsenal di nuovo campione, la festa inizia sul divano

20

Arsenal, dopo due decenni di attesa la festa esplode nelle vie di Londra LE FOTO

10

Il Liverpool si ispira al passato per la maglia Home del 2026/27 FOTO

7

Scene hot in Premier: Hincapié perde i pantaloncini e resta nudo

Arsenal, la festa dista solo 90': battuto anche il Burnley, Arteta a +5 sul City

18

Pep saluta Bernardo, gli Oasis e la festa con le Women: tripudio City a Wembley LE FOTO

I più visti di Calcio Estero

Militao, Vinicius e il presunto festino con le escort: "Sono spaventato, non esco più di casa senza mia moglie"

Semenyo stende il Chelsea, la FA Cup torna a Manchester: per Guardiola è il 20esimo titolo inglese

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Ronaldo disperato: va a dieci secondi dalla vittoria del titolo, poi il colpo di scena. Sorride Inzaghi

Lewandowski verso l'Arabia: domenica il saluto al Barcellona. Milan e Juve, fine del sogno

Ammutinamento Francia nel 2010 diventa docufilm. Domenech: "Li ho odiati"