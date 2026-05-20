Galliani, calciopoli e la frecciata all'Inter: "In Italia unico caso in cui il terzo è diventato primo"

"L'Italia è l'unico caso al mondo in cui il terzo diventa primo. In cielo gli ultimi diventano primi, sulla terra i terzi diventano primi. Capello aveva vinto due scudetti sul campo con la Juventus". Da Solomeo in un panel con Fabio Capello in occasione della presentazione della lista dei cento candidati all'European Golden Boy, premio riservato ai migliori Under 21 che militano nei campionati europei, Adriano Galliani torna sulla questione di calciopoli e lancia una frecciata all'Inter.



Sulla crisi del calcio italiano: "Sono cambiati i fatturati - ha detto l'ex ad del Milan e del Monza - Quelle che hanno vinto la Champions negli ultimi anni hanno tutte il doppio dei fatturati delle big italiane. Per incrementare i ricavi abbiamo bisogno degli stadi e di ricavi da infrastrutture sportive. Un impianto bello aiuta anche a far vendere i diritti televisivi. Una volta eravamo un campionato di arrivo, ora siamo un campionato di transito. Poi con poco fatturato un bravo allenatore aiuterà". Perché prima vincevamo e ora non più? Perché avevamo i migliori giocatori. L'ultimo a vincere il Pallone d'Oro giocando in Italia è Kaka nel 2007...".