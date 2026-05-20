Hamilton celebra l'Arsenal, 22 anni dopo ha un'altra vita

La foto pubblicata sui social. Come fa qualsiasi tifoso, di qualsiasi squadra. Un'attesa lunga 22 anni, quella di Hamilton supporters dei Gunners. Tipica immagine celebrativa, con tanto di tocco personale, COYG, acronimo di "Come On You Gunners". Certamente anche lui, come capita a tutti, avrà pensato alla volta prima. "Dov'ero, cosa facevo, si sarà domandato". Correva in F3 Euro Series, titolo che avrebbe conquistato l'anno seguente. Ma proprio a dicembre del 2004, guidò per la priva volta una Formula 1. Una manciata di giri a SIlverstone con la McLaren-Mercedes che danno il la alle prime voci di un suo esordio in F1. 22 anni dopo, è diventato Sir e ha vinto 7 Mondiali e 105 gare. Un'attesa lunga, certamente non noiosa quella di Hamilton, felice di celebrare anche lui il successo dell'Arsenal.