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© Nordic Office of Architecture | Artic Arena
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Il progetto

Artic Arena: iniziati i lavori per la nuova casa del Bodo Glimt

20 Mag 2026 - 16:48
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Il Bodo Glimt ha ufficialmente dato inizio alla costruzione dell'Arctic Arena, un impianto che diventerà la futura casa dei quattro volte campioni di Norvegia e un simbolo della continua crescita del club dentro e fuori dal campo. Un impianto da 10 mila posti a sedere presentato dall’azienda Consto che porta la firma della Nordic Office of Architecture in collaborazione con la società di ingegneria Arup.

Il riferimento iniziale al diamante è dettato dalla forma particolare studiata per la facciata esteriore, una serie di pannelli dalle forme geometriche che per il modo in cui saranno disposte offriranno un richiamo visivo alla forma di un diamante. 

Il progetto, il cui completamento è previsto per il 2027, rappresenta uno degli investimenti più importanti mai realizzati per lo sviluppo di Bodo e un passo avanti fondamentale per il calcio, la comunità e l'economia della Norvegia settentrionale.

bodo glimt
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