Artic Arena: iniziati i lavori per la nuova casa del Bodo Glimt

Il Bodo Glimt ha ufficialmente dato inizio alla costruzione dell'Arctic Arena, un impianto che diventerà la futura casa dei quattro volte campioni di Norvegia e un simbolo della continua crescita del club dentro e fuori dal campo. Un impianto da 10 mila posti a sedere presentato dall’azienda Consto che porta la firma della Nordic Office of Architecture in collaborazione con la società di ingegneria Arup.