Il Liverpool si ispira al passato per la maglia Home del 2026/27

© Liverpool
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Il Liverpool ha presentato la maglia Home per la stagione 2026/2027. Si tratta di una rivisitazione moderna del modello classico utilizzato dai Reds che si aggiudicarono il titolo di Prima Divisione nella stagione 1989-90, con in aggiunta una maglia da portiere di colore verde. La squadra di Arne Slot indosserà per la prima volta la nuova divisa in occasione della partita conclusiva della Premier League contro il Brentford ad Anfield questo fine settimana.