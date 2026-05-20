Boxe, sabato 23 su Mediaset c’è TAF 13: il più grande show in Italia

Schinina ha già affrontato Bologna nel 2024 proprio per la cintura da campione d’Italia, perdendo ai punti un match spettacolare, affrontato a ritmo altissimo, avanzando colpo su colpo. «Resta un match molto importante - dice Bologna - in cui mi giocherò una cintura fondamentale per il mio percorso. A Morello è andata di lusso, sono in una forma strepitosa e sarebbero stati problemi grossi per lui. Gli auguro di rimettersi e di allenarsi per bene perché questo incontro si farà presto» come conferma Edoardo Germani, fondatore e patron di TAF: «Morello vs. Bologna è solo rimandato, diamo tempo a Dario di recuperare al meglio e lo organizzeremo di nuovo, spero entro la fine dell’anno».