Boxe, sabato 23 su Mediaset c’è TAF 13: il più grande show in Italia

Ancora una volta SportMediaset e The Art of Fighting insieme sul ring per una serata incredibile. Sabato 23 maggio alle 23 sul 20, TAF 13 accende i fari dell’Allianz Cloud di Milano sul meglio della boxe italiana, con la telecronaca di Davide Dezan, Clemente Russo, Niccolò Pavesi e Chiara Icardi a bordo ring.
Partiamo dal main-event: dopo il forfait per infortunio di Dario Morello, la sfida per il titolo internazionale EBU Silver dei pesi medi è tra Paolo Bologna e Federico Schinina, argentino con passaporto italiano, che vanta più di 80 match da dilettante (con esperienza in Nazionale), mentre da professionista registra 12 vittorie e 4 sconfitte in carriera, e vanta un titolo internazionale e uno italiano in bacheca. Bologna “The Gladiator” è il simbolo di Firenze, una leggenda del calcio fiorentino, imbattuto da professionista in 15 incontri. E attenzione alla sua curva da stadio: Bologna è uno dei pochi pugili nel panorama internazionale con un gruppo di tifosi organizzati (e scatenati) al seguito.
Schinina ha già affrontato Bologna nel 2024 proprio per la cintura da campione d’Italia, perdendo ai punti un match spettacolare, affrontato a ritmo altissimo, avanzando colpo su colpo. «Resta un match molto importante - dice Bologna - in cui mi giocherò una cintura fondamentale per il mio percorso. A Morello è andata di lusso, sono in una forma strepitosa e sarebbero stati problemi grossi per lui. Gli auguro di rimettersi e di allenarsi per bene perché questo incontro si farà presto» come conferma Edoardo Germani, fondatore e patron di TAF: «Morello vs. Bologna è solo rimandato, diamo tempo a Dario di recuperare al meglio e lo organizzeremo di nuovo, spero entro la fine dell’anno».
Confermato il resto della card, con il co-main event che vede l’assalto di Jonathan Kogasso (18-0) al titolo EBU Silver dei pesi massimi leggeri, contro l’ucraino Ramazan Muslimov (10-0), in una sfida tra imbattuti. Kogasso, fresco di cittadinanza italiana, finalmente può giocarsi le sue carte a livello europeo, grazie a una lunga e puntuale strategia di management firmata TAF. Muslimov vanta ben 7 vittorie per KO e arriva a Milano agguerrito, in cerca di un risultato importante.
L’adrenalina sale con l’attesissimo incontro tra un altro atleta senza sconfitte, Mohamed Elmaghraby (14-0), già campione italiano, e Vincenzo Lizzi (4-0) nei pesi mediomassimi. La differenza di record non deve ingannare: Lizzi, cugino di Dario Morello, da dilettante ha messo in bacheca medaglie ai Giochi Olimpici Giovanili, agli Europei e ai Mondiali. Ora punta a bruciare le tappe tra i professionisti, ma Elmaghraby è in piena ascesa e non ha intenzione di fermarsi. In più, la rivalità personale tra i due è accesa e reale.
Subito prima, ecco le semifinali per il titolo italiano: rientra Yassin Hermi (15-3, 1 pareggio) per affrontare Joshua Nmomah (14-3) nei pesi supermedi, mentre Valerio Mantovani (6-1) se la vedrà con l’esperto Maxim Prodan (24-2, 1 pareggio) nei superwelter. Entrambi match dall’alto tasso tecnico e agonistico, e dal pronostico davvero incerto.
Aprono l’evento la sfida tra Yohan Acosta (4-0) e Inoussa Nonkane (3-3) nei pesi mediomassimi, il ritorno di Gianluca Merone (2-2, un pareggio) contro il veterano Fabio Cascone (4-13) nei medi, e l’esordio di Gerardo Scalcione (3-0) con TAF nei super leggeri, contrapposto a Luca Grusovin (1-3, un pareggio), già campione mondiale di kickboxing.
E domenica 24 maggio alle 16 sempre sul 20 non perdetevi SPECIALE TAF 13 – LA GRANDE BOXE, il meglio di questa serata spettacolare.