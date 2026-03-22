Tra Tudor e Spalletti è la peggiore Juve degli ultimi 15 anni, lo dicono i numeri

I 54 punti della classifica attuale, che vede i bianconeri impegnati nella lotta per un posto in Champions League insieme a Como e Roma, sono la peggiore prestazione degli ultimi 15 anni sulla distanza delle 30 giornate. Non che l’anno scorso fosse molto meglio: a questa altezza della stagione, i punti totalizzati da Thiago Motta prima e da Igor Tudor poi erano 55, solo uno in più di oggi. Il dato consolante è che alla fine della stagione la Juve è riuscita a conquistare un posto in Champions League. La considerazione che intristisce il popolo bianconero è invece un’altra: per trovare un cammino peggiore bisogna tornare indietro al 2010-11, alla dimenticabile gestione di Gigi Delneri, che a questo punto era fermo a quota 45 punti e infatti non lasciò al suo successore Antonio Conte l’eredità di un posto in Europa. Ma ecco il dettaglio.