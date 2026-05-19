INGHILTERRA

Premier League, l’Arsenal è Campione! Solo 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth

Guardiola non vince sul campo delle Cherries e consegna il titolo ad Arteta: Gunners Campioni d’Inghilterra per la prima volta dal 2006

19 Mag 2026 - 23:10
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L’Arsenal è Campione d’Inghilterra per la 14a volta nella sua storia (la quarta in Premier League). I Gunners, vittoriosi ieri per 1-0 sul Burnley, possono festeggiare dopo l’1-1 del Manchester City in casa del Bournemouth. A sbloccare il match la rete di Kroupi al 39’, inutile il pari di Haaland al 95’. Guardiola, ormai prossimo all’addio ai Citizens, saluta consegnando il titolo al suo “erede” Arteta con una giornata d’anticipo.

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 1-1
Il Manchester City non riesce a portare la lotta per la Premier League all’ultima giornata: dopo la fuga di notizie per l’addio di Guardiola a fine stagione i Citizens vanno non vanno oltre l’1-1 sul campo del Bournemouth e consegnano la quarta Premier League della sua storia all’Arsenal (la prima dal 2006). Nel corso del primo tempo gli ospiti provano a costruire qualcosa in più, ma al 39’ sono le Cherries a stappare la partita: assist di Truffert per l’1-0 della sorpresa della stagione Kroupi. Gli uomini di Iraola spingono insolitamente anche nel secondo tempo, con gli ospiti che sono quasi scoraggiati. Rayan colpisce un palo al 62’, mentre al 90’ è il turno di Brooks in contropiede. Dopo i due legni gli uomini di Guardiola si scuotono, pareggiando i conti al 95’ con Haaland. La rete del norvegese però non allunga la corsa per la Premier all’ultima giornata: il Manchester City si arrende e l’Arsenal torna Campione d’Inghilterra 22 anni dopo l’ultima volta. Quattordicesimo titolo della nazione dei Tre Leoni, il quarto da quando esiste il formato “Premier League”. Guardiola, fresco vincitore della FA Cup, saluta il City “consegnando” il titolo al suo erede Arteta.

CHELSEA-TOTTENHAM 2-1

Il Tottenham non può ancora festeggiare la salvezza, Spurs ko 2-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea nel derby di Londra. Gli uomini di De Zerbi sfiorano il vantaggio in avvio con il colpo di testa di Tel che si stampa sul palo, poi però al 18’ Enzo Fernandez trova un eurogol da fuori area che porta avanti di Blues. L’argentino pareggia il conto dei legni colpiti al 29’, quando trova l’incrocio dei pali da posizione defilata. Dopo l’intervallo i padroni di casa sono avanti, e al 67’ trovano anche il raddoppio: ancora Enzo Fernandez protagonista, questa volta con l’assist per Andrey Santos. Al 74’ Richarlison accorcia le distanze, infiammando l’ultimo quarto d’ora. Gli ospiti ci provano fino in fondo, senza però riuscirci. Il Chelsea vince 2-1 e si avvicina alla qualificazione in Conference League, mentre il Tottenham deve rimandare la salvezza all’ultima giornata: gli Spurs ospitano l’Everton, il West Ham (sotto di due punti) ospita invece il Leeds.

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