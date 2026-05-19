Premier League, l’Arsenal è Campione! Solo 1-1 del Manchester City contro il Bournemouth

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 1-1

Il Manchester City non riesce a portare la lotta per la Premier League all’ultima giornata: dopo la fuga di notizie per l’addio di Guardiola a fine stagione i Citizens vanno non vanno oltre l’1-1 sul campo del Bournemouth e consegnano la quarta Premier League della sua storia all’Arsenal (la prima dal 2006). Nel corso del primo tempo gli ospiti provano a costruire qualcosa in più, ma al 39’ sono le Cherries a stappare la partita: assist di Truffert per l’1-0 della sorpresa della stagione Kroupi. Gli uomini di Iraola spingono insolitamente anche nel secondo tempo, con gli ospiti che sono quasi scoraggiati. Rayan colpisce un palo al 62’, mentre al 90’ è il turno di Brooks in contropiede. Dopo i due legni gli uomini di Guardiola si scuotono, pareggiando i conti al 95’ con Haaland. La rete del norvegese però non allunga la corsa per la Premier all’ultima giornata: il Manchester City si arrende e l’Arsenal torna Campione d’Inghilterra 22 anni dopo l’ultima volta. Quattordicesimo titolo della nazione dei Tre Leoni, il quarto da quando esiste il formato “Premier League”. Guardiola, fresco vincitore della FA Cup, saluta il City “consegnando” il titolo al suo erede Arteta.