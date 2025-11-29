Premier League, i risultati: Foden salva il City allo scadere, il Sunderland batte il Bournemouth

MANCHESTER CITY-LEEDS 3-2

Il Manchester City ospita il Leeds all’Etihad, dove Foden impiega meno di un minuto per portare sull’1-0 i padroni di casa: gli Sky Blues costruiscono una bell’azione sulla destra e l’inglese la finalizza nel migliore dei modi a centro area. Al 25’ è invece Gvardiol a fare 2-0 per il City, dopo il tocco di O’Reilly sul corner battuto dall’ex Milan Reijnders. Il Leeds non riesce a reagire e, allora, Farke decide di giocarsi la carta della doppia punta nella ripresa: la mossa paga, visto che Calvert-Lewin (appena entrato) riesce ad accorciare le distanze sul 2-1 al 49’. I Peacocks si spingono però oltre e pareggiano al 68’, quando un intervento folle di Gvardiol in area regala un calcio di rigore alla squadra dello Yorkshire: Nmecha tira dagli undici metri, Donnarumma para e il tedesco ribadisce in rete. Il City è incredulo, ma al 91’ riesce a tornare avanti 3-2: a inventarsi il gol che regala il successo agli Sky Blues è ancora Foden, con un mancino delizioso. Pur soffrendo parecchio, la squadra di Guardiola ritrova la vittoria e sale a 25 punti, portandosi – almeno per una notte – al secondo posto: l’Arsenal, impegnato domenica contro il Chelsea, dista ora quattro punti. Mastica amaro invece il Leeds: nonostante un grande secondo tempo, i Whites perdono la quarta partita di fila e restano a 11 punti.



SUNDERLAND-BOURNEMOUTH 3-2

Lo Stadium of Light fa da sfondo al match tra le due squadre rivelazione di questo avvio di campionato: Sunderland e Bournemouth. A stappare l’incontro al 7’ sono gli ospiti con Adli, lesto nell’insaccare un tap-in, dopo un clamoroso errore di Evanilson. Strepitoso è invece il gol con cui Adams porta le Cherries sul 2-0 al 15’: lo statunitense vede Roefs fuori dai pali e decide allora di tirare praticamente da centrocampo, trovando una rete bellissima. Il Sunderland è in difficoltà, ma alla mezz’ora riesce a riaprire la partita: l’ex Roma Le Fée accorcia infatti le distanze sul 2-1, trasformando un calcio di rigore. I Black Cats pareggiano poi nel primo minuto del secondo tempo, grazie a un mancino velenoso di Traoré, al suo primo gol con la maglia del Sunderland. I ragazzi di Le Bris sono scatenati e al 70’ completano il turnaround, passando avanti 3-2 con Brobbey. La traversa nega invece il pareggio a Marcus Tavernier all’85’, mentre Cook si fa espellere in pieno recupero, costringendo il Bournemouth a chiudere in dieci contro undici. Prosegue, dunque, lo strepitoso campionato fin qui del Sunderland: i Black Cats sono quarti con 22 punti, da neopromossi. Le Cherries di Iraola rimangono invece a 19 punti.



BRENTFORD-BURNLEY 3-1

Il Burnley fa tappa a Londra, per la gara contro il Brentford. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con la parata di Kelleher su Tuanzebe al 35’ come miglior giocata dei primi quarantacinque minuti. In avvio di ripresa Igor Thiago si vede invece annullare un gol per fuorigioco, con il brasiliano che si rifà però all’81’: l’ex Bruges realizza infatti il calcio di rigore che permette al Brentford di portarsi sull’1-0. Passano quattro minuti e, questa volta, a beneficiare di un penalty è il Burnley: Flemming non trema dagli undici metri e ristabilisce la parità. Il nuovo equilibrio dura però pochissimi secondi: Igor Thiago riporta infatti immediatamente avanti le Bees con il gol del 2-1 all’86’, salendo così già a quota 11 reti in questo campionato (solo Haaland ha fatto meglio, con 14 centri). Ouattara sigilla quindi il risultato al 92’, con il 3-1 che porta il Brentford a 19 punti. Fermo a 10 resta invece il Burnley, che incassa il quarto ko consecutivo.